Кто виноват и что делать: транспортный кризис в Орле

Орел, , 15:20 — REGNUM Стоимость проезда в Орле увеличили в декабре 2017 года, однако кардинально ситуация с общественным транспортом не изменилась. Жители областного центра жалуются на отсутствие транспорта по вечерам, хамство водителей, а в отдельные районы города даже в дневное время добраться невозможно. Ситуация в очередной раз обсуждалась 13 января на совещании в администрации Орла, сообщила пресс-служба горсовета.

В числе жалоб, например, — обращение жителей дома по улице Андрианова: люди пишут, что в бурно застраивающийся микрорайон в центре Советского района города добраться фактически невозможно. Сюда сегодня ходит лишь троллейбус №6, а маршрут №17 отменили. В отвратительном состоянии находится и остановка общественного транспорта.

Начальник транспортного отдела мэрии Виталий Гришаков, пишут «Орловские новости», причинами жалоб назвал нехватку водителей на маршрутах и несрабатывающие проездные. При этом, по его заявлению, после совместных рейдов с ГИБДД жалоб от населения стало меньше. Впрочем, на заседании выяснилось, что, согласно условиям договора, перевозчики могут не выпустить на маршрут до 20% машин, то есть — каждую пятую. Решать проблему поведения водителей на дороге ранее предлагалось установкой видеорегистраторов — они должны появиться на орловских маршрутках в марте.

Одной из основных проблем на заседании назывался дефицит кадров, причем представитель перевозчиков высказал опасения, что с установкой камер водителей станет еще меньше. При этом он утверждал, что сами перевозчики — только «за» повышение качества, но городскому транспорту не дают работать так называемые трехзначные — не подотчетные городским властям — маршруты.

«У нас 40% нехватки водителей. Зачастую это связано с тем, что водитель с города уходит на трехзначные маршруты. Нам бы очень хотелось быть в равных условиях, но сегодня это не так. Их не отслеживают по ГЛОНАСС, основной заработок у них идет далеко не по пригородным участкам — они перехватывают пассажиропоток в городе в выгодное дневное время, а вечерних графиков у них нет, и контроля за этим тоже нет. Никто не следит и за техническим состоянием трехзначных автобусов — у нас же в контракте прописан год выпуска. Сейчас мы их оснастим камерами. Опять же неравные условия. Не всем хочется работать на виду. Водитель опять уйдет к пригородным перевозчикам», — цитируют «Орловские новости» представителя перевозчика.

На этом же совещании проблему нехватки водителей он предложил решить с помощью автошкол: глава администрации города Александр Муромский поручил своему заместителю встретиться с учащимися орловских автошкол, планирующими получить категорию D, предложить им работу.

Осложнение ситуации с общественным транспортом в Орле происходит на фоне проблем сразу двух транспортных МУПов. На ПАТП-1, обслуживавшем городские и пригородные автобусные маршруты, с 8 ноября прошлого года введена процедура конкурсного производства, а с 1 февраля, как сообщало ИА REGNUM, работа предприятия остановлена, штат — сокращен. Долг предприятия составляет 63 млн рублей, а 4,8 млн рублей — долги по зарплате перед сотрудниками (сегодня, 13 февраля, в администрации объявили, что долг погасят до конца этой недели). Спасти ПАТП-1 рассчитывают за счет субсидии правительства региона. Сложная ситуация и в «Трамвайно-троллейбусном предприятии», для которого 2017 год стал убыточным, впрочем, как и предыдущие годы.

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Добавим, что в конце 2017 года депутаты горсовета согласовали увеличение стоимости проезда в общественном транспорте до 17 рублей — с условием, что качество обслуживание улучшится. На исправление перевозчикам тогда дали один месяц — декабрь.

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