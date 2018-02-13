Алтайский край увеличил объёмы ипотечного кредитования

Барнаул, , 14:23 — REGNUM Жители Алтайского края стали чаще обращаться в кредитные организации за ипотечными кредитами. Судя по данным Банка России, в январе — декабре 2017 года (по отношению к аналогичному периоду 2016 года) объём выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) значительно возрос, составив в денежном выражении 139,7%, а в количественном — 135,7%. За весь 2017 год в Алтайском крае было зарегистрировано 18 тысяч 302 ипотечных договора на сумму более 23,9 миллиарда рублей.

Оживлению ипотечного рынка не могла не способствовать политика Банка России. Напомним, средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 181,9 месяца, что на 0,8 месяца больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Средневзвешенная процентная ставка в декабре 2017 года составила 10,6% годовых и снизилась на 2,1 процентного пункта по сравнению с декабрем 2016 года (12,7%).

Вместе с повышенным интересом к ипотечному кредитованию, в Алтайском крае рос и интерес к долевому строительству. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле колеблется от 1 до 1,5 млн рублей. Двухкомнатное жильё обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн рублей, трёхкомнатное — 2,5 — 3 млн рублей.

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Правда сейчас в целях защиты дольщиков Алтайского края на долевое строительство фактически наложен мораторий. И это существенным образом повлияет на строительный бизнес и ипотечное кредитование в Алтайском крае, где 80% всего возводимого в регионе жилья строится на средства дольщиков.

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