Рубль начал отыгрывать потери

Москва, , 09:50 — REGNUM Рубль перешел 12 февраля к технической коррекции после масштабного падения на минувшей неделе. Валюта прибавила в паре с долларом почти 1%, отступив от минимумов 22 декабря и вернув «американца» под отметку 58 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

В паре с евро российская валюта отыграла 0,5% на фоне более устойчивых позиций единой валюты на международном рынке.

По его мнению, откат от минимумов 2018 года выглядел логичным с технической точки зрения, особенно в условиях небольшого давления на доллар, которое возобновилось после недавнего подъема.

Предлогом для реализации локального восстановления послужило улучшение настроений мировых инвесторов на фондовых площадках мира.

«Этот фактор в последнее время оказывает ощутимое влияние на сегмент рисковых активов, в который входит и рубль. И если судить по благоприятной динамике азиатских рынков, которые с утра продолжили отходить от двухмесячных минимумов, 13 февраля российская валюта также может рассчитывать на поддержку со стороны этого фактора, компенсирующего удешевление нефти», — пояснил Ковалев.

Котировки Brent 11 февраля так и не смогли показать внятного восстановления, хотя и удержались над уровнем $62. Игроков расстроил доклад ОПЕК, в котором картель повысил прогнозы по добыче из-за американского сланца.

Это помешало активу продемонстрировать позитивную реакцию на многочисленные позитивные вербальные интервенции со стороны стран ОПЕК.

«Впрочем, 13 февраля актив может стряхнуть с себя вчерашний негатив и попытаться закрепиться над уровнем $63. Если так, в краткосрочной перспективе рубль продолжит восстановление с целью на 57,50 за доллар.

Далее тон будут задавать данные по запасам и добыче в США, а также показатели американской инфляции и розничных продаж, заявленные к публикации на 14 февраля», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль замедлил падение