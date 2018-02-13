Рубль замедлил падение

Москва, , 07:05 — REGNUM Рублевые пары завершили торги 12 февраля разнонаправленно, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

К концу торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 57,96 руб., за один евро — 70,9 руб. Таким образом, рубль укрепился по отношению к евро и незначительно ослаб по отношению к доллару.

Снижение пары евро/рубль связано с коррекцией в паре евро/доллар, небольшое ослабление евро дает возможность российской валюте замедлить свое падение.

В свою очередь рост доллара и снижение цен на нефть толкают пару доллар/рубль наверх.

13 февраля российская валюта останется под давлением на фоне покупок валюты на внутреннем рынке Министерством финансов РФ.

Снижение нефтяных котировок должно замедлиться, нефть марки Brent достигла важного уровня поддержки и вряд ли в ближайшие дни уйдет ниже $61 за баррель. Пара евро/доллар также готовится завершить коррекцию.

В связи с этим пара доллар/рубль 13 февраля начнет постепенно разворачиваться вниз, а вот в паре евро/рубль борьба за рост продолжится. К сожалению, рост евро усилит падение рубля к этой валюте.

Раскорреляция между двумя активами усилится. Таким образом, торги по паре доллар/рубль сегодня пройдут в диапазоне 57,3−58,9 руб., по паре евро/рубль — в коридоре 70,5−71 руб.

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