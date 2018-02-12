Сбербанк зафиксировал рекордный рост притока капиталов в РФ в январе

Москва, , 18:15 — REGNUM Крупнейший российский банк Сбербанк в январе 2018 года зафиксирован нетипично высокий приток капитала в Российскую Федерацию из-за рубежа. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила журналистам руководитель подразделения Sberbank Private Banking Евгения Тирюкова.

По её словам, за пару недель января приток средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Точные цифры Тирюкова не назвала, но подчеркнула, что речь идёт о сотнях миллионов долларов.

Также она отметила, что средний чек состоятельных клиентов за 2017 год год вырос с $2,3 млн до $3,8 млн. Напомним, что порог входа в Sberbank Private Banking — 100 млн руб.

В январе деньги шли в основном из Швейцарии, также был приток из Великобритании и Австрии.

Тюрикова считает, что такой аномальный рост объясняется опасением введения новых антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Напомним, 30 января министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», который представляет собой список высокопоставленных российских чиновников и олигархов. Всего в списке более 200 человек, среди которых в том числе глава правительства России Дмитрий Медведев.

Глава минфина США Стивен Мнучин обещал, что в ближайшее время США начнут вводить санкции против фигурантов «кремлевского доклада».

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