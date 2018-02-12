В Литве признали: главный локомотив национальной экономики — Россия

Обобщение окончательной статистики за 2017 год даёт повод литовским экономистам заявить, что он отличался «очень хорошими» тенденциями в мировой экономике и на главных рынках литовского экспорта: в прошлом году росла экономика крупнейших стран ЕС, восстановился импорт России, росли цены на экспортируемые товары. Всё это стимулировало продажи литовских предприятий на рынках экспорта, говорится в отчёте госагентства по стимулированию бизнеса Versli Lietuva.

По данным департамента статистики Литвы, за 2017 год общий экспорт товаров вырос на 16,9% — больше всего с 2012 года. Экспорт товаров литовского происхождения (без энергетических продуктов) вырос на 12,8%, это было немного больше, чем прогнозировали аналитики Versli Lietuva.

Читайте также: Литва рвётся в Россию, но окольными путями

Экспортную стоимость товаров литовского происхождения повышали и увеличившиеся цены на экспортируемые товары, и увеличившиеся объемы. За год больше всего выросли цены на энергетические продукты, табак и продукты питания. Цены на продукцию инженерной промышленности, за исключением металлов, немного снизились.

«Влияние цены было важнее в первом квартале 2017 года, тогда быстрее всего в году росли цены на нефтепродукты (в начале 2016 года цены на нефть были на самом низком уровне), а в последующие кварталы более важным фактором был рост объемов экспорта», — сказал Вадим Иванов, старший аналитик Versli Lietuva.

Если смотреть на отрасли экономики, наибольшее влияние на рост экспорта произведенных в Литве товаров (кроме энергетических продуктов) оказывали сектор инженерной промышленности, пищевая промышленность, мебельный и древесный секторы. На долю этих секторов приходилось почти 70% роста экспорта всех товаров литовского происхождения (кроме энергетических продуктов).

Читайте также: В Литве нарочито не придают значения росту экспорта в Россию

В 2017 году главными направлениями развития предприятий, занимающихся экспортом, были нынешние зарубежные рынки.

Инженерная промышленность увеличивала экспорт в Швецию, Германию, Россию, Польшу и Нидерланды. Больше всего рос экспорт проводов систем зажигания транспортных средств, полуприцепов и изделий из пластика.

Предприятия, занимающиеся пищевой промышленностью, больше экспортировали в Германию, Польшу, Италию, Латвию и Бельгию. Больше всего рос экспорт молочных продуктов, рыбы, солода, хлопьев, клейковины, а больше всего снижалась стоимость экспорта напитков.

Развитие экспорта мебели и древесных изделий было направлено в Швецию, США, Латвию, Данию и Францию. Больше всего рос экспорт мебели, обработанной сырьевой древесины, деревянной тары и подносов.

Главным партнерам Литвы по экспорту — ЕС и России — также прогнозируется благоприятное развитие экономики. Рынок ЕС должен вырасти на 2,1%—2,3%, а России прогнозируется рост в 1,6%—2%.

Читайте также: Экспорт Литвы: опять вся надежда на Россию

В ЕС экспортируется более 2/3 произведенных в Литве и предназначенных для экспорта товаров, а Россия является крупнейшим рынком для литовских предприятий, занимающихся реэкспортом.

В целом Литва в Россию в 2017 году экспортировала товаров (включая реэкспорт) на сумму в 3,5 млрд евро, что соизмеримо с экспортом в следующие главные для Литвы рынки — Латвию, Польшу, Германию и США — вместе взятые.