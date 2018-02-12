Порты Азово-Черноморского бассейна: топтание на месте

Краснодар, , 16:24 — REGNUM Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации за январь 2018 года снизился на 0,1% и составил 19,8 млн тонн. Об этом сообщила Ассоциация морских портов России, передает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках данного показателя перевалка сухогрузов увеличилась на 0,1% до 7,7 млн тонн, наливных — снизилась на 0,2% до 12,0 млн тонн. Негативная динамика зафиксирована у большинства портов региона: Туапсе — на 5% до 2,1 млн тонн, Кавказ — на 23,8% до 1,3 млн тонн, Тамань — на 16,9% до 1,0 млн тонн. Рост продемонстрировали Ростов-на-Дону — на 12,3% до 1,0 млн тонн и порт Новороссийск — 5,4% до 12,2 млн тонн.

В украинских портах Азово-Черноморского бассейна наблюдается рост перевалки. Объем грузопереработки в морских портах Украины за январь 2018 года составил 10,79 млн тонн грузов, что на 10,9% больше показателей прошлого года. Контейнерная перевалка выросла на 42,2% до 57,7 тысяч ТЕU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн т (+11,0%), наливных грузов — 34,0 млн т (-3,8%).