Белоруссия резко наращивает транзит через порт литовской Клайпеды

Вильнюс, , 15:34 — REGNUM Компания Lietuvos geležinkeliai («Литовское железные дороги») заключила долгосрочный контракт с одним из крупнейших белорусских предприятий по изготовлению азотных удобрений «Гродно-Азот», сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, в литовской госкомпании.

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«Этот долгосрочный контакт — результат успешного сотрудничества предприятий в последние годы. Достигнутое соглашение особенно выгодно компании Lietuvos geležinkeliai, потому что оно позволяет компании обеспечить гарантированный объем перевозимых грузов и стремиться к более эффективному использованию ресурсов компании и планированию на более длительный срок», — говорит глава дирекции перевозки грузов компании Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лзаускас.

«Гродно-Азот» каждый год в Клайпедский порт отравляет около 0,5 млн тонн азотных удобрений. Планируется, что после подписания договора будет гарантирован стабильный поток грузов, который имеет большое значение как для Lietuvos geležinkeliai, так для грузовых компаний Клайпедсокго порта, а долгосрочные фиксированные условия транспортировки позволят белорусским партнерам каждый год увеличить на 10—15% количество азотных удобрений, экспортируемых через Клайпедский порт.

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