Помоги себе сам: российские аграрии выживают без помощи государства

Барнаул, , 01:15 — REGNUM Зерновые интервенции, вопреки обещаниям властей, на рубеже 2017−2018 годов в России проведены не были. Более того, не устраивались даже «точечные» закупки, на которые рассчитывали наиболее пострадавшие от кризиса перепроизводства регионы. О ситуации на хлебном рынке пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Для регулирования внутреннего рынка используется механизм интервенций, когда осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, государство закупает зерно у производителей для их поддержки. В осенне-весенний период урожай продается, чтобы сдержать рост цен. Однако в нынешней ситуации выигрывают зерновые трейдеры, неплохо зарабатывающие на разнице цен внутреннего и мирового рынка, которые получили к тому же субсидии на зерновые перевозки. Фермерам же в преддверии посевной, со слов замминистра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, достанутся от государстванесвязанная поддержка и льготное кредитование. Причем с получением льготного кредита тоже не все просто, для этого требуется не просрочить выплаты банкам за деньги, уже полученные под урожай 2017 года. И продавать зерновые многим пришлось ниже себестоимости.

До весны ушедшего года зерновой рынок как-то самоорганизовался, своими силами решая вопросы производства, сбыта и переработки выращенного урожая. Но дальнейшие события все больше походят то ли последствия непродуманных и запоздалых действий властей, то ли на политическую провокацию перед мартом 2018-го.

Читайте подробности: «Изнасиловать тракториста»: аграрии так и не дождались интервенций

Рекомендуем также другие статьи Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».