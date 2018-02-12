В Литве просят легализовать производство самогона

Вильнюс, , 14:28 — REGNUM Парламентарии, члены литовской партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис и Витаутас Камблявичюс зарегистрировали поправки к закону о контроле над алкоголем, в которых предлагается узаконить производство и потребление домашней водки или других традиционных напитков, в которых концентрация этилового спирта не более 65%, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, в сейме Литвы.

Планируется предоставить возможность производства, хранения и потребления домашней водки фермерам, чье хозяйство зарегистрировано в регистре домашних хозяйств Литвы, которые оказывают услуги, соответствующие требованиям сельского туризма, и которые получили сертификаты традиционных ремесленников согласно порядку, установленному министерством сельского хозяйства.

Жемайтайтис отметил, что в Австрии лицам, которые владеют личным хозяйством, разрешено без налогообложения производить до 51 литра домашней водки; в Бельгии разрешено всем гражданам в некоммерческих целях и без уплаты акцизного налога производить домашнюю водку без ограничений; в Чехии работает 520 мелких фабрик по приготовлению домашней водки, которые оказывают услуги садоводам. В Чехии жители могут из своих фруктов и ягод производить 30 литров этилового алкоголя в год, уплачивая льготный акцизный налог. Ежегодно за счет акциза, который уплачивается за приготовление домашней водки, чешская казна пополняется на 220 млн евро.

По словам парламентария, в Венгрии любой гражданин в предприятиях из своих абрикосов, слив, черешни, винограда в год может производить 50 литров самогона, уплачивая акциз в размере 400 евро (если производится более 50 литров — 760 евро, но эту продукцию можно продавать). Во Франции разрешено производить домашние спиртовые напитки для личного потребления, если используется только выращенный в своем хозяйстве виноград и если есть привилегии самогонщиков.

«В эти полные запретов времена мы не можем закрывать глаза на факт, что сегодня на самом деле очень часто распространяется домашний алкоголь. Утверждать, что его нет, что его не потребляют, что это не является продолжением исторически сложившихся обстоятельств, дошедшим до наших дней, наверное, нельзя. Я считаю, что культурное наследие, цивилизованное использование алкоголя — это не такое уж и зло, большее зло — притворяться, что его вообще нет. Мало того, если легализовать домашнюю водку, за счет налога можно собрать средства в бюджет, это вместе с тем еще увеличит потоки туристов, которые приезжали бы попробовать наше историческое наследие. Также легализация домашней водки нанесла бы удар по рынку производителей нелегального алкоголя, потому что люди бы с большим удовольствием шли бы дегустировать легальный продукт, чем искать его в тени», — отметил Жемайтайтис.

Староста парламентской фракции «Порядок и справедливость» Камблявичюс отметил, что право на производство алкогольных напитков было бы предоставлено только фермерам, чье хозяйство зарегистрировано в регистре домашних хозяйств Литвы, которые оказывают услуги, соответствующие требованиям сельского туризма, и которые получили сертификаты традиционных ремесленников согласно порядку, установленному министерством сельского хозяйства.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте по потреблению алкоголя на душу населения. Каждый житель Литвы, согласно этой статистике, употребляет в год порядка 18 литров чистого спирта.