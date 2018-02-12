Рубль выглядит неплохо

Москва, , 13:46 — REGNUM Фондовые рынки лихорадит. 8 февраля не прошлой неделе второй раз произошёл обвал более чем на 4%. Не остаются в стороне и сырьевые рынки, и курсы валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

«Пара USD/RUB поднялась до 58,76 рубля и откатилась сегодня, 12 февраля, ниже 58. Нефть упала ниже $65 за баррель по Brent, опустившись в предновогодний диапазон $61,2—65,30, в котором торговалась около двух месяцев», — отметил эксперт.

Но в условиях снижающейся нефти рубль продемонстрировал устойчивость, что привело к частичной ликвидации недооцененности рубля к нефти, цена нефти в рублях упала до отметки 3730.

«Поддержку рублю оказывает и сохранение спроса на ОФЗ, всё новые выпуски размещаются с превышением спроса над предложением в разы», — пояснил Карякин.

В паре EUR/RUB ситуация несколько иная. Две тенденции — ослабление доллара на международном валютном рынке поддерживает рубль, но рост в паре EUR/USD оказывает повышательное давление на пару (по сравнению с USD/RUB). Поэтому курс рубля к евро меняется мало и пару EUR/RUB почти месяц зажало в диапазоне 69—71 рубль за евро.

«При сохранении соотношения в паре EUR/USD около уровней 1,22—1,23 и постепенном снижение волатильности на мировых рынках курс рубля 12 и 13 февраля продолжит понемногу отыгрывать падение прошлой недели.

Наиболее вероятный сценарий — это небольшое укрепление к доллару в диапазоне 57—58 рублей за доллар и сохранение курса к евро вблизи 71 рубля, диапазон 70,50—71,30 рубля за евро», — считает эксперт.

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