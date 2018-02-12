Анонимность операций с биткоином — иллюзия

Москва, , 12:44 — REGNUM Анонимность операций с криптовалютами вполне может быть просто иллюзией, поскольку данные о них сохраняются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард ранее заявила, что все операции с цифровыми активами и криптовалютами в частности нуждаются в международном регулировании. По ее словам, избежать этих изменений не удастся. Владимир Гутенев, в свою очередь, уверен, что такие заявления главы МВФ связаны с тем, что рынок криптовалют в целом вскоре изменится.

«Думаю, что в скором времени нас ждёт трансформация рынка криптовалют. Появятся инструменты с обеспечением государства, в которых невозможна анонимность операций, которую сегодня предоставляет технология блокчейна», — отметил Гутенев.

Однако, по его словам, вполне возможно, что такие операции и сегодня контролируются заинтересованными сторонами — например, спецслужбами или самими создателями биткоина.

«Лично я думаю, что и существующая сегодня система не предоставляет полной анонимности операций. Вполне возможно, что это просто иллюзия», — предполагает Гутенев.

Поэтому он уверен, что популярные сегодня криптовалюты без обеспечения, например, биткоин, — это исключительно спекулятивный инструмент, который полностью потеряет свою популярность, когда на рынок выйдут инструменты с гарантией.

«Мы будем наблюдать закат дутых и спекулятивных криптовалют, но этот закат будет постепенным, ступенчатым, с небольшими отскоками в цене, чтобы позволить пастуху снять с оставшихся овец хоть немного шкуры», — подчеркнул Гутенев.

Об этом, по его словам, говорит тот факт, что стоимость одного биткоина 12 февраля достигла 8,5 тыс. долларов. Ранее цена криптовалюты резко снизилась до 6 тыс. долларов. При этом еще в декабре 2017 года ее стоимость достигала 20 тыс. долларов.

Между тем, считает Гутенев, основное внимание сегодня стоит обратить не столько на регулирование операций с криптовалютами, сколько на то, чтобы узаконить в РФ майнинг, то есть сам процесс добычи криптовалют.

«Сейчас майнинг становится бизнесом, и причём энергозатратным. Надо думать о том, как его ввести в правовое поле, в том числе в вопросе налогообложения», — считает Гутенев.

По его словам, для обсуждения вопроса в Госдуме создана специальная рабочая группа.