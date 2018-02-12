Как российская экономика отреагирует на повышение НДС?

Москва, , 12:31 — REGNUM В ближайшее время не стоит ждать роста НДС или снижения страховых взносов, полагает заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, экономист Илья Быковников. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля, комментируя слова экс-министра финансов Алексея Кудрина, сообщившего, что в правительстве рассматривают вариант соответствующего налогового манёвра.

«Этот манёвр предлагается уже в третий раз, и при этом предполагается, что страховые взносы будут снижаться постепенно, — отметил Быковников. — Однако НДС сразу же, с первого числа очередного квартала, станет более высоким и более дифференцированным. Это значит, что не по всем группам товаров он составит 21%. Этот маневр уже дважды отклоняли, решив, что в ближайшие полтора года налоговая система останется без изменений. По крайне мере без изменений в ставках и в системах исчислений».

Как отметил экономист, судя по высказываниям правительства и действующего президента, предлагаемые изменения не примут и третий раз.

«НДС — один из самых собираемых налогов на сегодняшний день с точки зрения косвенного налогообложения, — напомнил он. — Если предположить, что данный манёвр все-таки одобрили, то увеличение НДС, вполне возможно, принесёт больше поступлений в бюджет, но однозначно вызовет недовольство у предпринимателей, особенно в сегменте малого бизнеса. Говоря об уменьшении ставки страховых взносов и сборов, здесь чуть другая ситуация. Да, они не имеют столь значимых поступлений в бюджет, но это основной источник, благодаря которому внебюджетные фонды могут вести свою основную деятельность. Учитывая, что в некоторых из них достаточно высокий дефицит, говорить о том, что снижение этой ставки было бы для них позитивно, на мой взгляд, не стоит. Но, с другой стороны, для работодателей это была бы значимая разгрузка по так называемым зарплатным налогам, и часть тех, кто сейчас из-за экономии ведет «серое» обложение заработной платы, вышла бы из тени».

Напомним, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая в рамках Зимней школы ВШЭ, заявил, что правительство рассматривает вариант налогового манёвра со снижением страховых взносов с 36% до 21% и симметричным повышением НДС до 21%. Сам Кудрин отметил, что не спешит поддерживать предлагаемые изменения, так как считает, что теневой сектор быстро не уменьшится.

Отметим также, что до этого с рассуждениями о возможном снижении налоговой нагрузки выступал заместитель министра финансов Илья Трунин, заявивший, что в его ведомстве рассматривают возможность минимизации или даже отмены налогов на движимое имущество. Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, такой ход мог бы обернуться для РФ ростом спроса и увеличением прямых налоговых поступлений в бюджет.

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