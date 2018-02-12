«Изнасиловать тракториста»: аграрии так и не дождались интервенций

Светлана Шаповалова, , 10:51 — REGNUM

Ни в конце 2017 года, ни в январе 2018 года, вопреки обещаниям государственных чиновников, зерновые интервенции в России не проводились. Не было даже «точечных» закупок, на которые рассчитывали самые хлебные и самые пострадавшие от кризиса перепроизводства регионы: Алтайский край, Омская, Иркутская и Новосибирская области, Зауралье и некоторые другие. Между тем за пшеницу 4-го класса крестьянам платят не более 6 тыс. рублей за тонну, тогда, как её экспортная цена, судя по оперативным данным ФТС России, опубликованным на сайте Минсельхоза, сложилась в несколько раз больше.

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«На 7 февраля 2018 года в текущем 2017/2018 г. сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 31 427 тыс. тонн на общую сумму 5 370 млн долларов США, что на 36,1% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (23 088 тыс. тонн на общую сумму 3 751 млн долларов США). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 24 514 тыс. тонн (+36,7% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя — 3 869 тыс. тонн (в 1,9 раза больше), кукурузы — 2 823 тыс. тонн (-5,7%). Средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составляет 198 дол. США/тонна (+1 дол. США/тонну за неделю), на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) — 191 долл. США/тонна (+3 дол. США/тонну за неделю)», — сказано в сообщении Минсельхоза.

Удовлетворение ведомства от рекордного урожая (Россия в 2017 году собрала порядка 140 тыс. тонн в бункерном весе) аграрии не разделяют. Напомним, государство использует механизм интервенций, чтобы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключается в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, закупить зерно у производителей для их поддержки. А в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. Но глава ведомства Александр Ткачев считает зерновые интервенции «вредным механизмом», дестабилизирующим ситуацию на рынке зерна.

«Почему? Итак много зерна, элеваторы переполнены, зерно покупается, а размещать негде», — заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая в Совете Федерации.

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И если зерновые трейдеры, которые, судя по всему, и так неплохо зарабатывают на разнице цен, сложившихся на внутреннем и мировом зерновых рынках, получили еще и субсидии государства на зерновые перевозки, то что предложено в поддержку аграриев, которые остро нуждаются сейчас в ресурсах для проведения предстоящей посевной? По словам заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, основными мерами государственной поддержки проведения весенних полевых работ в текущем году станут несвязанная поддержка и льготное кредитование.

«В федеральном бюджете 2018 года на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предусмотрено 11,34 млрд рублей, на реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования — 13,1 млрд рублей», — подчеркнул он в ходе недавнего заседания комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ.

Цену такой погектарной поддержки разъяснял ранее алтайский фермер Владимир Жданов.

«Мы выращиваем пшеницу, гречиху, подсолнечник. Но по итогам 2017 года смогли получить только 500 тысяч рублей прибыли. И то — нам просто повезло, что удалось продать семечку по 15 рублей за килограмм в обмен на гербициды. А годом раньше сумма прибыли была в три раза большей. Той помощи, что нам перепала от государства (150 рублей на гектар), хватило на 4 куба солярки. Но о развитии говорить не приходится», — пояснил аграрий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Кстати, о начавшемся росте цен на ГСМ в Госдуме тоже говорилось, но, кроме извещения о направлении в Минэнерго России обращения по поводу возможности фиксации цен на ГСМ нефтяными компаниями в период проведения сезонных посевных и уборочных работ для сельхозтоваропроизводителей, мало что предлагается.

«Специалисты отметили, что нивелировать ситуацию с ГСМ для посевной поможет государственная поддержка и программы льготного кредитования, а также взвешенное отношение самих аграриев к потребностям и затратам на предстоящие весенние полевые работы», — отмечают «Крестьянские ведомости».

Словом, аграриев так и оставили один на один со своими проблемами. Чтобы получить льготный кредит, им нужно не просрочить выплаты банкам за деньги, уже полученные под урожай 2017 года. Следовательно — продавать зерновые многим пришлось по цене ниже себестоимости.

«Сейчас уже февраль — середина, можно сказать, — а ни семян, ни дизтоплива, ни запчастей. Про удобрения молчу уже: ничего не заготовлено, льготный кредит уже и не стараемся получить, потому что бестолковое занятие. За тонну пшеницы предлагают 4500 рублей, а дизтопливо Саратовнефтепродукт предлагает около 50 тысячи рублей за тонну! Это за тонну дизтоплива надо отдать 11 тонн зерна. Нам приходится сокращать посевные площади», — отметил в разговоре с ИА REGNUM глава саратовского крестьянского хозяйства Андрей Зыков.

Между тем попытка госрегулирования зернового рынка, начатая в 2009 году с создания «Объединённой зерновой компании» (заявленной не иначе как стратегический государственный оператор российского зернового рынка, ставший к тому же государственным агентом по закупочным и товарным интервенциям), особого успеха не принесла. Закрома родины почему-то несколько лет не обновлялись.

До весны 2017 года этот рынок, худо-бедно самоорганизовавшись, сам решал вопросы производства, сбыта и переработки выращенного урожая. Всё, что стало происходить в дальнейшем, даёт основание предположить, что за значительно упавшей стоимостью нового урожая стоят либо непродуманные и запоздалые действия «людей государевых», либо — политическая провокация перед президентскими выборами.

В качестве резюме хочется напомнить «старый советский анекдот об изнасиловании тракториста», который на съезде Российского союза промышленников недавно рассказал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

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«Идет собрание в колхозе, встает председатель и говорит: «У нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, необходимо что-то делать». Из зала тянется рука: «А давайте его изнасилуем!» Председатель отвечает: «Вы чего, с ума сошли? Он у нас один». Опять из зала тянется рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» — «Почему тракториста?» — «А их у нас двое», — закончил свой рассказ бизнесмен.

По словам Владимира Лисина, в России часто решения принимаются именно таким образом. Алтайские земледельцы историю с трактористом начали вспоминать еще в 2017 году и считают её даже более популярной, чем приписываемое Дмитрию Медведеву выражение «Денег нет, но вы держитесь».

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