Ремонта четыре года ждут: в Казани «потрескалась» новостройка

Казань, , 06:59 — REGNUM В многоквартирном доме в Казани, инвестором для строительства которого выступила некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», трещины на стенах появились спустя три года после сдачи в эксплуатацию. О проблемах стало известно ещё в 2014 году, но к моменту рассмотрения дела в феврале 2018 года они так и не были устранены. Арбитражный суд РТ удовлетворил иск и обязал Госжилфонд РТ провести восстановительные ремонтные работы жилого дома №45 на улице Минская. Решение суда вступит в законную силу 1 марта 2018 года, апелляционная жалоба ответчиком пока не подавалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 17 ноября 2017 года ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт». Договор управления домом ООО подписало с Госжилфондом РТ 9 сентября 2011 года, но на обслуживание его компания приняла с момента заселения — с июня 2011 года. Некоммерческая организация выступила инвестором строительства дома, заказчиком было ОАО «Жилищная инвестиционная компания города Казани», а подрядчиком — ООО «КДСК».

"Весной 2014 года по истечении трёх лет после заселения жилого дома были обнаружены трещины с нарушением целостности отдельных кирпичей, указывает истец в своих требованиях. ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2014 года было изготовлено техническое заключение по результатам инженерного обследования строительных конструкций 10-этажных кирпичных жилых домов № 45 и 55 по улице Минская. В связи с тем, что заказчик строительства жилого дома № 45 по ул. Минская и подрядчик ликвидированы, в адрес НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» как инвестора-застройщика неоднократно были написаны письма с просьбой рассмотреть вопрос по устранению выявленных строительных дефектов», — отмечается в материалах суда.

Только 13 января 2016 года при первом замглавы Советского района был составлен акт, подтвердивший многочисленные трещины. В конце ноября 2016 года фонд сообщил истцу, что он «определяется с организацией, которая их (работы по устранению трещин) будет проводить».

Из материалов суда следует, что ремонтно-восстановительные работы были начаты ПСК «Народный дом», но так и не завершены вплоть до 2018 года, когда был рассмотрен иск.

«Госжилфонд отвечает за качество работ, выполненных ООО «КДСК», — отмечается в определении.

В результате суд обязал правительственный фонд провести ремонт за свой счёт.