Сами освоим свои острова: ТОР «Курилы» развивает производство

Южно-Сахалинск, , 06:36 — REGNUM В селе Малокурильское на острове Шикотан к конце 2018 года может заработать новый современный консервный завод, а также здесь обеспечат энергобезопасность на десятки лет вперед, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время на рыбокомбинате «Островной», получившем всероссийскую известность после очередной пресс-конференции главы государства, когда работники рыбокомбината пожаловались на свое бедственное положение и уничтожение важнейшего для региона производства, ведется подготовка к возведению крупнейшего в Сахалинской области консервного завода по выпуску высококачественной продукции из рыбы и морепродуктов. Проектная документация уже готова, сообщает курильская газета «На рубеже».

В настоящее время, по словам генерального директора предприятия Михаила Зайцева, производство не очень большое — компания больше занята строительством и переоборудованием, укреплением берега шпунтом, подготовкой участка для строительства нового завода.

В этом году планы «Островного» скорректировала погода: было слишком много штормовых дней.

В конце января 2018 года ООО «Рыбокомбинат «Островной» официально стал резидентом ТОР «Курилы». Именно руководство комбината и стало инициатором создания ТОР.

«Мы стали инициаторами создания ТОР «Курилы» и всю свою деятельность, все свои проекты будем осуществлять в рамках территории опережающего развития. Преференции, которые даёт режим ТОР, позволят развивать производство более экономично», — сказал генеральный директор «Островного».

Растет производство не только в селе Малокурильское, но и в другом — Крабозаводском, где ЗАО «Курильский рыбак» также ведет модернизацию рыбокомбината. Обоснование для строительства морского пункта пропуска и морского вокзала готовят специалисты «Островного».

Есть и сложности. Стремительное развитие производства неизбежно ведет к увеличению потребления электроэнергии — ее не хватает уже сегодня.

«Наиболее приемлемым мы видим сотрудничество с АО «Мобильные ГТЭС». Эта компания хорошо себя зарекомендовала, она реализует проекты по энергоснабжению Крыма и Калининграда. Ее представители уже приезжали на Шикотан в 2017 году. Сейчас они прорабатывают вопрос установки двух газотурбинных электростанций на острове и уже в этом году хотят приступить к реализации проекта. Мощность каждой электростанции 22,5 Мвт. 45 Мвт полностью обеспечат энергобезопасность Шикотана на десятки лет вперед», — рассказал Михаил Зайцев.

В 2018 году рыбокомбинат «Островной» поставил на Шикотан новый морозильный цех на 150 тонн заморозки и новую рыбомучную установку. Ввод этих объектов в эксплуатацию почти полностью заберет электроэнергию, которую генерируют существующие островные мощности. Поэтому развитие энергосистемы Шикотана — важнейший вопрос.

Несмотря на масштабное строительство, на «Островном» продолжается выпуск различных консервов и другой продукции.

Увеличить производство знаменитой ещё с советских времен шикотанской продукции позволит и пополнение флота комбината — недавно резидент ТОР «Курилы» приобрел два новых судна — «Островной 3» и «Островной 4», на поставку продукции на комбинат работает судно партнеров компании с охлаждающими танками «Батиаль», суда «Островной 5», «Мыс Островной» и другие. Всего в распоряжении компании сегодня 10 единиц флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, рыбокомбинат «Островной» на курильском острове Шикотан получил известность после пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2016 году, когда работники предприятия пожаловались главе государства на свое рабское положение и нарушение всех мыслимых прав. Проверка, проведенная по личному указанию президента, выявила множество нарушений в деятельности бывшего руководства компании. В 2017 году на Шикотане была создана ТОР «Курилы», якорным резидентом ТОР стало ООО «Рыбокомбинат «Островной».

Сегодня компания занята восстановлением некогда почти утраченного производства, и, надо заметить, вполне успешно. Правда, не обходится без трудностей. Так, в конце января 2018 года правительство региона и руководство «Островного» обсудили ситуацию со шквалом налоговых проверок, которые обрушились на рыбокомбинат, который еще не успел встать на ноги. К ситуации подключилась «ОПОРА России». Из-за повышенного внимания налоговиков компания не может оформить землю под строительство завода, к тому же фискальное ведомство постоянно наращивает претензии к комбинату — начали с 90 млн рублей, сейчас заявляют 300, несмотря на режим ТОР. Речь о старых долгах «Островного». Однако претензии налоговиков могут свести на нет все усилия правительства и бизнеса по реанимации «Островного», который всего 2 года назад был на грани закрытия.