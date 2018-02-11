Федеральный миллиард Минстроя застрял в Калуге. Почему?

Виталий Черников, , 19:05 — REGNUM

Коротко напомним суть дела. В 2017 году Министерство строительства и ЖКХ России выделило Калужской области миллиард с небольшим рублей по программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» и подпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

Между этим федеральным ведомством и калужским правительством было заключено соглашение, в соответствии с которым на строительство четырёх объектов в нескольких муниципальных образованиях области из федерального бюджета в регион была передана немалая сумма — 1 млрд 71 млн. рублей. Более половины этих средств должно было пойти на реконструкцию автодороги с асфальтовым покрытием Правый берег — Шопино протяженностью 4,5 км. Сегодня эта дорога является единственной связующей нитью между собственно городом и построенным на бывших совхозных полях жилым микрорайоном с более чем тридцатью тысячами жителей.

В соглашении были предусмотрены достаточно жёсткие обязательства сторон и санкции за нарушение таких обязательств. В частности, несвоевременный ввод хотя бы одного из объектов автоматически вёл к отзыву всего федерального миллиарда и завершению строек уже за счёт местных ресурсов. Вполне оправданное требование Минфина РФ по строгому контролю за использованием средств федерального бюджета поддержал и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Ещё год назад жёстко критиковавший министра финансов Силуанова за чрезмерный финансовый надзор над регионами, сегодня в интервью РИА Новости Артамонов соглашается с российским Минфином: «…В любом государстве должна быть определенная строгость в расходовании бюджетных средств… то, что сейчас происходит, в принципе, не так уж плохо, и нужно привыкать в этих условиях жить».

Забегая вперед, скажу, что все эти строгости, включая их вербальную поддержку губернатором, на поверку оказались пустыми словами. И тут самое время вспомнить строгого коменданта кинофабрики из «Золотого телёнка», который у всех «требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так». В качестве такого коменданта в Калугу в ноябре прошлого года приезжал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Из четырёх объектов ему предъявили детский сад, который министру очень понравился. А вот дорогу федеральный чиновник осматривал уже второпях, из окна служебного авто.

Между тем выйти из машины стоило хотя бы потому, что темпы реконструкции объекта катастрофически отставали от проектных. Внимания заслуживали правовые и финансовые аспекты строительства, о которых в идеальной ситуации помощники должны были представить министру справку ещё до его выезда из Москвы в Калугу. Но то ли со справкой вышла неувязка, то ли министр не стал в неё вчитываться, но никаких замечаний по дороге с его стороны не последовало.

Здесь мне придётся привести насколько скучных цифр, без которых картину будет трудно представить во всей её красе. Муниципальный контракт на строительство Шопинской дороги был заключён 13 апреля 2017 года. В числе прочих существенных условий контракта значились цена, сроки исполнения и порядок оплаты работ. Другими словами, участник электронного аукциона, согласившийся с этими условиями, получал муниципальный подряд на сумму почти 697 миллионов рублей, которые он должен был освоить до 27 декабря 2017 года, приступив к исполнению работ без аванса за счет собственных средств. Понятно, что в наше сложное время далеко не каждая строительная фирма может позволить себе подобную роскошь, особенно когда на кону стоит честь регионального руководителя. Стоит не уложиться в указанный в контракте срок — и федеральный миллиард возвращается в казну, а губернатор «региона-лидера» получает клеймо неэффективного руководителя. Но, о чудо! — такая фирма нашлась.

В рамках контракта заказчик и подрядчик утвердили «Календарный график на выполнение строительно-монтажных работ» со сроком их завершения как раз 27.12.2017 г. , после чего можно было ожидать продолжения в духе знаменитого выражения «и работа закипела», однако не всё оказалось так просто. Через два месяца с момента предполагаемого старта работ 28 июня 2017 года стороны неожиданно заключают Дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым изменяется существенное условие контракта, а именно порядок оплаты выполненных работ. Если первоначально контракт предусматривал поэтапную оплату уже ВЫПОЛНЕННЫХ работ, то теперь вводится другой принцип — заказчик двумя траншами обязуется перечислить подрядчику АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ в сумме, не превышающей 30% от цены контракта. Помимо того, что к моменту заключения допсоглашения по четырем из пятнадцати позиций работы должны были быть УЖЕ ЗАВЕРШЕНЫ, а не проавансированы, здесь усматривается сразу два серьезных нарушения законодательства.

Во-первых, изменение порядка расчетов с оплаты за выполненные работы на предварительную оплату еще не начатых работ существенным образом нарушает права других участников рынка. Присутствуй такое привлекательное условие, как авансовые платежи, в конкурсной документации, желающих принять участие в аукционе оказалось бы значительно больше, а сумма снижения первоначальной цены контракта существенно выше. Что, естественно, привело бы к экономии бюджетных средств.

Во-вторых, Федеральная антимонопольная служба уже не раз наказывала государственных и муниципальных заказчиков за включение в контракты авансовых платежей в процентах, а не в конкретной сумме. Позиция ФАС подтверждена десятками решений арбитражных судов, усматривающих в таких случаях нарушение ч.13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Главный вывод и ФАС, и арбитражных судей — авансовые платежи должны указываться в абсолютной сумме, а не в процентах.

2 MichaelGaida Строительство

Трудно сказать, знали ли калужские власти об этих обстоятельствах, только авансами в процентах они решили не ограничивать череду нарушений. Помимо хронического отставания от ими же утверждённого графика, 27 декабря 2017 года, в день, когда в соответствии с пунктом 1.6 контракта ВСЕ работы должны были быть завершены и ВСЕ акты их приёмки подписаны, городская управа Калуги и подрядчик заключают дополнительное соглашение №2 об… увеличении суммы контракта на 68 миллионов рублей!

Нет, ссылаются они при этом, конечно, на законодательство, действительно допускающее возможность повышения цены контракта не более чем на 10% от первоначально заявленной. Но, внимание (!), такое повышение допускается только в случае ОДНОВРЕМЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ объема работ, связанного с объективно возникшей необходимостью. Ни о каком увеличении такого объема в данном доп. соглашении не сказано, все ранее указанные в конкурсной документации суммы просто увеличены на одну десятую. Плюс к этому 27 декабря акт приемки работ сторонами подписан таки не был. Вместо этого в январе 2018 года на новой дороге начались РЕМОНТНЫЕ работы (!) — в нескольких местах просело недавно уложенное дорожное полотно. При этом так и не заработали светофоры, не был пущен троллейбус, сроки начала движения которого переносились трижды и теперь отнесены на март. А 31 января городской голова Калуги К. Горобцов заявил, что окончательный акт ввода в эксплуатацию Шопинской дороги будет подписан… в первом квартале 2018 года!

Что же мы имеем в результате столь «эффективных» действий региональных и городских властей?

Вместо экономии бюджетных средств (в первую очередь федеральных) рост цены контракта аж на 68 миллионов рублей.

Срыв сроков ввода в эксплуатацию дороги, как минимум, на три месяца.

Нарушение законодательства и условий соглашения между Калужской областью и Минстроем России.

А что же наш «строгий комендант кинофабрики», пардон, министр строительства и ЖКХ РФ — отозвал федеральный миллиард? Судя по всему, «пустил и так». Потому что совсем недавно губернатор Артамонов оптимистично заявил по поводу реконструкции последнего участка Шопинской дороги: «…осталось совсем немножко, и я надеюсь, что на завершение реконструкции дороги мы тоже получим средства из федерального бюджета. Пока нам не отказывают».