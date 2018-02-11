В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России»

Сочи, Краснодарский край, , 13:14 — REGNUM Финал конкурса «Лидеры России» проходил в Сочи с 7 по 11 февраля.

В программе финала прошел «День развития», в котором приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент — председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области, Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области.

В работе «Дня наставника» приняли участие генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, президент ООО «СТАН» Сергей Недорослев, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова», Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В рамках «социального дня» участники финала прочли лекции о лидерстве старшеклассникам сочинских школ.

В ходе церемонии подведения итогов конкурса перед участниками выступил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что задача по проведению подобного отбора перспективных управленцев была поставлена лично президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы знаете, что задача, которую поставил президент нашей страны, заключается в том, чтобы составить систему механизмов, которые позволяли бы как можно раньше выявлять таланты людей. Вопрос в том, чтобы помочь как можно раньше найти этот талант и все ресурсы государства и общества направить на то, чтобы этот талант был реализован», — подчеркнул Сергей Кириенко

Сергней Кириенко также подтвердил, что конкурс «Лидеры России» будет проводиться на ежегодной основе

Все участники финала 2018 года получат образовательные гранты — 1 млн. рублей.

По окончании конкурса у победителей и финалистов будет 90 дней на заключение договора с РАНХиГС — оператором конкурса, и выбор образовательного курса в одном из вузов России, или набора коротких лекционных программ, например, в Сколково.

Список победителей конкурса «Лидеры России» 2018 года

Аблец Юлия Сергеевна, директор службы по работе с регионами ООО Деловые Линии

Абушаев Максим Расимович, директор филиала Регион-Медиа

Алеев Эльдар Аксянович, менеджер по развитию бизнеса ООО Верваг Фарма

Алексеев Антон Сергеевич, советник Директора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов»

Алехин Алексей Витальевич, директор ООО «ЭМГ консалт»

Алиев Элизбар Вейсал оглы, руководитель продаж технических изделий ОАО «Красцветмет»

Антонов Сергей Олегович, директор ООО «Брусника. Екатеринбург»

Астанчук Валерий Александрович, учредитель и генеральный директор детского лагеря Хаглар, интернет-каталог детских лагерей Incamp.ru

Ахадов Рагим Галиб оглы, генеральный директор ООО «Экспекто»

Бабаев Кирилл Владимирович, исполнительный директор Коммуникационная группа KREAB / Издательский дом «ЯСК»

Баскин Виталий Михайлович, управляющий по развитию ППР Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг

Бураков Игорь Владимирович, генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»

Варяница Алексей Яковлевич, менеджер по работе с логистическими партнерами ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Васильев Владислав Викторович, генеральный директор ООО «ИСК Будмар»

Вебер Екатерина Сергеевна, директор по развитию, ЗАО «Завод дефибрерных камней»

Вербов Дмитрий Михайлович, руководитель департамента железнодорожной логистики (в ООО «Жефко») ОАО «Российские железные дороги», ООО «Жефко»

Волков Дмитрий Анатолиевич, заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросоам комплексного развития г. Комсомольск-на-Амуре, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития г. Комсомольск-на-Амуре

Галайда Назар Петрович, генеральный директор ООО «Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование»

Гвоздев Алексей Александрович, начальник Управления капитального строительства Технической дирекции АО «СИБЭКО»

Гейдт Алена Владимировна, начальник управления по работе с персоналом ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Гирфанов Ильнар Исрафилович, председатель Исполнительного комитета Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России

Глинский Владимир Владимирович, руководитель ИП

Горбачев Михаил Витальевич, генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРООПТТОРГ»

Гудков Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Демиденко Олег Игоревич, директор по маркетингу и коммуникациям Страховая компания ERGO

Дёмин Денис Николаевич, начальник управления стратегического анализа Департамента стратегии и инноваций ПАО Газпром нефть

Дмитриев Вячеслав Витальевич, начальник технологической службы Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД»

Дмитриева Евгения Валерьевна, руководитель Проектного офиса АО «Лаборатория Касперского»

Добровольский Иван Маркович, руководитель программ развития стратегических компетенций и специальностей ПАО «Газпром нефть»

Дузь Максим Сергеевич, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами АО «ЮниКредит Банк»

Дьяконова Татьяна Ивановна, директор Департамента Хоум Кредит Банк

Жданеев Олег Валерьевич, руководитель департамента по разработке и производству нефтегазового оборудования по региону Россия и Центральная Азия в Технологической Компании Шлюмберже

Зайцева Елена Евгеньевна, управляющий директор ПАО Банк ВТБ

Зак Евгений Михайлович, заместитель генерального директора по развитию ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

Зименков Андрей Александрович директор по региональному развитию, сегмент корпоративного и государственного бизнеса Ростелеком

Зинин Василий Леонидович, начальник отдела ПАО «Газпром»

Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор АО Красэко

Инджиев Артур Александрович, руководитель Туристическая компания «ВЕЛЛ» (ИП)

Иринич Денис Александрович, генеральный директор ООО «Агентство «Гарант-ИРБиС»

Исакова Дарья Николаевна, старший экономист Otkritie Capital International Limited

Карпов Максим Сергеевич, управляющий партнёр NLF group

Каширин Алексей Борисович, начальник управления АО «Связной Логистика»

Кобенко Александр Владимирович, вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Правительство Самарской области

Козицына Анна Андреевна, начальник отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы»

Коломейцев Игорь Вячеславович, директор по продажам ООО «Монди Сейлз СНГ»

Корытько Игорь Валерьевич, заместитель генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная компания «Борец»

Куликов Никита Сергеевич, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Тюменского головного отделения #29 Сбербанк

Лебедева Александра Сергеевна, региональный директор ООО Линдстрем

Лойко Михаил Юрьевич, финансовый директор ООО «Спорт Форум» (фитнес клубы World Class)

Лудин Сергей Олегович, управляющий директор Инвест АГ, Холдинговая компания (ООО «СиАйЭс Инвестментс Адвайзерс)

Лупинос Евгений Александрович, директор Консалтинговой компании MOST Consulting — директор, бизнес-тренер (с 2012 года), ОмГУ им. Достоевского

Лысов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог»

Малютин Алексей Валерьевич, начальник департамента перспективного развития ПАО «Газпром нефть»

Мильке Виталий Эмильянович, советник Президента по экономике и финансам; Член Совета директоров (до 2014) Бизнес-Альянс Лизинговая компания

Миронов Андрей Валерьевич, директор Управления Торгового финансирования и корреспондентских отношений Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк'

Мищенко Игорь Олегович, вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Мордасов Сергей Анатольевич, директор филиала Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком»

Никулин Михаил Владимирович, руководитель научно-технологического центра ОАО «Красцветмет»

Нилов Евгений Валентинович, партнер Конструкторы сообществ практики

Новиков Дмитрий Геннадьевич, депутат Законодательного собрания Приморского края. Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного Собрания Законодательное собрание Приморского края

Нуждин Денис Вячеславович, директор по внешним связям Аэропорт Домодедово

Овчаров Денис Викторович, основатель ООО Законто

Огуряев Дмитрий Александрович, директор управления Сбербанк

Орехов Даниил Александрович, начальник отдела ПАО Банк ФК «Открытие»

Орловский Виктор Михайлович, руководитель направления, департамент CRM ГК Нанит, Норбит

Покушалов Евгений Анатольевич, заместитель директора федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр»

Прищепа Вероника Сергеевна, консультант по вопросам менеджмента качества

Прядилов Константин Александрович, руководитель проектов ООО Газпромнефть НТЦ

Пылаев Илья Сергеевич, генеральный Директор ТПК — Менеджмент

Разжевайкин Дмитрий Валерьевич, управляющий активами МПф Хайнс Интернэшнл, Инк.

Ракипов Альберт Ринатович, учащийся в магистратуре РАНХиГС

Родионов Илья Борисович, генеральный директор ООО «Эко-Транс»

Рузанов Андрей Викторович, финансовый директор Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком»

Садовский Александр Анатольевич, CCO Security Awareness practice Лаборатория Касперского, центр инвестиций и инноваций

Салагай Олег Олегович, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерство здравоохранения РФ

Самокиш Владимир Игоревич, индивидуальный предприниматель

Сердюков Сергей Сергеевич, руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»

Серебрякова Зинаида Олеговна, менеджер управления коммуникаций Государственная корпорация Внешэкономбанк

Сивак Николай Николаевич, директор кластера медицинских бизнесов компании в России и СНГ ООО «Филипс»

Симоненко Александр Владимирович, технолог I категории Технологической службы аппарата управления Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД»

Скворцов Максим Михайлович, финалист конкурса «Лидеры России» ПАО «Запсибкомбанк»

Сорокин Павел Юрьевич, руководитель Аналитического Центра ТЭК ФГБУ Российское Энергетическое Агентство Министерства Энергетики России

Соснин Эдуард Олегович, коммерческий директор ООО «Меркурий»

Стапран Дмитрий Андреевич, руководитель проекта, стратегия и операционная эффективность в энергетическом секторе ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»

Стецко Николай Игоревич Помощник депутата Законодательное Собрание Приморского края; ассистент кафедры управления ВГУЭС

Татаренко Павел Сергеевич, территориальный менеджер Сбербанк

Токарев Никита Викторович, Аджайл-коуч Сбербанк

Торосов Илья Эдуардович, заместитель председателя Правления АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

Тулупов Константин Владимирович, директор по стратегическому развитию АО «Ураниум Уан Груп», Госкорпорация «Росатом»

Тур Денис Александрович Управляющий директор, Уральский банк Реконструкции и Развития

Углева Ольга Вадимовна, генеральный директор АНО Центр кластерного развития Челябинской области

Уржумцев Станислав Николаевич, Директор по международным проектам ООО «СПГ Горская»

Фролов Андрей Сергеевич Директор, Тольяттинская лизинговая компания ООО

Хомич Михаил Викторович, Заместитель председателя правительства Удмуртии, Постоянный представитель Главы Удмуртии при Президенте РФ

Цыганков Максим Владимирович, Основатель, руководитель Сеть Образовательных Центров «Развитие» RazvitieCenter.ru

Шеберстов Федор Сергеевич, председатель Управляющего Совета «Учитель для России»

Шевелев Тихон Геннадьевич, начальник управления концептуального проектирования ООО «Газпромнефть-Развитие»

Шклярук Мария Сергеевна, вице-президент Фонд Центр стратегических разработок

Шмаков Иван Владимирович, директор управления развития дистанционных продаж. ПАО Банк ВТБ

Шугаров Кирилл Борисович, отраслевой менеджер АО Диэлектрические Кабельные Системы

Щербак Вадим Вадимович, генеральный директор ООО «ИНПК»

Юрьев Дмитрий Александрович, начальник управления геологии и разработки месторождений «Оренбург», «Восток», в департамент геологии и разработки текущих активов ООО «Газпромнефть НТЦ»

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Правительства — Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Ленинградской области

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