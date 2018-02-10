Deutsche Welle: Чем будут согреваться немцы, если не российским газом?

Берлин, , 13:52 — REGNUM Германия до сих пор является крупнейшим импортером российского газа. Однако в среднесрочной перспективе ситуация на немецком энергетическом рынке может измениться ввиду экологической политики Берлина. Как немцы впредь собираются отапливать свои дома, выяснили Deutsche Welle.

Оценки того, насколько на немецком рынке велика потребность в газе, в частности, российском, на сегодняшний день расходятся. Доля природного газа в электроэнергетике Германии небольшая, однако его роль в качестве источника тепла до сих пор значительна. Предполагается, что и в среднесрочной перспективе немцы будут использовать природный газ, прежде всего для того, чтобы отапливать дома.

«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чего, вы будете дровами топить? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать», — пошутил Владимир Путин на экономическом форуме в Берлине в ноябре 2010 года, будучи на тот момент еще премьер-министром России.

По данным Федерального объединения предприятий энерго‑ и водоснабжения (BDEW), в 2017 году 49,4% жилых зданий в Германии отапливались газом. То есть, фактически — каждый второй дом.

Однако, ситуация может измениться в ближайшем будущем, причем как в сторону увеличения этого процента, так и в сторону понижения, полагают немецкие эксперты.

Сейчас «Газпром» экспортирует порядка 40% всего газа, потребляемого в Германии. И шанс существенно увеличить свою долю в немецком теплоснабжении у компании есть, ведь 26,3% зданий в Германии все еще отапливаются мазутом. Использование нефтепродуктов для производства тепла, как известно, немцы считают экологически и экономически бесперспективным, поэтому владельцы старых мазутных котлов постепенно переходят на другие технологии, чаще всего, на основе газа.

Основным соперником газа в 2018 году могут стать тепловые насосы. Пока что общая доля домов, оснащенных тепловыми насосами, в Германии пока незначительная — всего 1,8%. Наиболее охотно к этой технологии прибегают владельцы домов в традиционно слабо газифицированных регионах, где до сих пор все еще активно топят мазутом.

Другое дело, конечно, если в Германии начнется форсированная государственная поддержка этой технологии, считающейся особо экологичной. Тепловые насосы действуют как «холодильник наоборот», преобразуя холод в тепло с помощью электроэнергии и ничего при этом не сжигая, отметил заместитель исполнительного директора Федерального объединения производителей тепловых насосов BWP в Берлине Михаэль Кох в интервью DW.

И именно этот аспект, по его мнению, и станет определяющим в формировании спроса на немецком энергетическом рынке в ближайшее время.

«Поскольку у природного газа наименьшие выбросы в атмосферу среди ископаемых энергоносителей, он, согласно многим сценариям, останется по меньшей мере до 2030 года очень важным источником энергии для отопления зданий», — отмечает руководитель проекта «Отопление зданий» берлинского аналитического центра Agora Energiewende Маттиас Дойч.

Однако проблема, по его мнению, заключается в другом: уменьшатся объемы рынка. И произойдет это из-за экологической политики Берлина, читают в Agora Energiewende. Причем чем решительнее Германия будет выполнять взятые на себя на международном уровне обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, тем меньше газа будет сжигаться в стране.

Так, если Германия всерьез возьмется за защиту климата, то потребление природного газа для обогрева немецких домов может сократиться на 33% уже к 2030 году, подчеркнул Маттиас Дойч.