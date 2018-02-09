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Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев удостоен Почетной грамоты Президента РФ

Экономика

Андрей Гурьев награжден за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу

Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев удостоен Почетной грамоты Президента РФ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Москва, 9 февраля 2018, 19:04 — REGNUM  Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев получил Почетную грамоту Президента России за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Вручение награды состоялось в рамках отчетно-выборного Съезда РСПП, на котором выступил Президент России Владимир Путин.

«ФосАгро» — безусловный лидер по поставкам всех видов удобрений на российский рынок и один из ведущих производителей фосфорсодержащих удобрений в мире.

Компания в 2017 году завершила реализацию ключевого инвестиционного проекта, бывшего неотъемлемой частью Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности РФ на период до 2030 г.

В рамках проекта 65 млрд рублей инвестировано в создание новых производств аммиака и карбамида в череповецком химическом кластере компании.

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Сельское хозяйство

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