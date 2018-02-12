Российским аграриям напомнят поговорку про спасение утопающих?

Барнаул, , 06:14 — REGNUM В дополнение к финансовым трудностям 2017 года хлеборобам Алтайского края грозят погодные условия этой зимы и следующего за ней весеннего периода, когда начавшиеся полевые работы могут потребовать гораздо больше вложений — и трудовых, и финансовых. Почему так происходит и какова позиция государства по поводу помощи аграриям, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Низкие зимние температуры вполне могут стать причиной того, что весной на Алтае придется заниматься пересевом вымерзших озимых. Даже если это потребуется не на всех площадях, а частично, то возникает вопрос о наличии резерва семян и техники для выполнения намеченного плана. И тут стоит вспомнить о прошлогодних призывах к помощи фермерским хозяйствам в условиях падения закупочных цен в прошлом году и повышения цен на горюче-смазочные материалы.

Финансовую помощь многим удалось получить, к сожалению, она была размазана столь тонким слоем по имеющимся хозяйствам, что в абсолютном выражении оказалась не слишком большой. Кто-то уже начал распродавать бизнес. Некоторые, находясь на грани разорения, запродались в крупные агрофирмы. Самый же главный вопрос, организованной, а не точечной поддержки, — вопрос о государственных интервенциях — уже даже не рассматривается.

Почему так происходит, читайте в статье: Весна близко: алтайские аграрии готовятся к битве

Обратите также внимание на другие статьи Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».