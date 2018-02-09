Госдума разрешает санируемым банкам работать с нарушением законов

Москва, , 14:36 — REGNUM Правительственный пакет законопроектов, позволяющих банкам, находящимся под процедурой санации, продолжать функционировать даже в нарушение некоторых нормативных актов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Как отмечают в правительстве, инициативы предлагают наделить санируемые банки правом предоставлять банковские услуги как физическим, так и юридическим лицам. Речь идет о таких операциях, как открытие счетов и депозитов.

«До завершения реализации Центробанком мер по предупреждению банкротства банки в течение определенного периода времени могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для целей открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юрлиц, выдачи гарантий и поручительств», — считают в правительстве.

Таким образом, правительство предлагает установить, что банк, находящийся под санацией, не может быть исключен из перечня банков, которые отвечают установленным требованиям для принятия банковских гарантий. То есть сам факт санации не запрещает банку проводить операции по выданным банковским гарантиям уплаты таможенных пошлин, налогов, а также по открытым специальным счетам для капитального ремонта.

В свою очередь, депутаты профильного комитета Госдумы по финансовому рынку подчеркивают, что часть банков, находящихся под санацией, ранее имели право обслуживать стратегические предприятия и организации, а также специальные счета. Таким образом, они соответствовали повышенным требованиям к банкам, поскольку иначе не могли бы получить право обслуживать такие организации. Однако в период санации банк может перестать соответствовать таким требованиям. В законопроекте предлагается не лишать санируемые банки возможности выполнять функции, которые были возложены на них ранее.

«При этом для минимизации рисков, связанных с возможностью неисполнения санируемым банком своих обязательств, законопроектом одновременно с утверждением плана участия Центробанка в осуществлении мер по предупреждению банкротства предусматривается принятие решения Центробанка о гарантировании непрерывности деятельности банка в течение срока реализации указанного плана», — отмечают депутаты профильного комитета в заключении на законопроект.

Кроме того, по предложению правительства, несоответствие некоторым требованиям закона или расхождение деятельности санируемого банка с требованиями нормативных правовых актов РФ не будут подвергаться административному наказанию — соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.