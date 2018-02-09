ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

Москва, , 13:33 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,7% годовых. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Решение Советом директоров ЦБ РФ принято исходя из того, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в январе 2018 года.

«В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг.

Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%», — говорится в официальном сообщении ЦБ.

По оценке Банка России, большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся ниже 4%.

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При этом отмечаетcя, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг.

Поэтому регулятор продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике и будет постепенно снижать ключевую ставку в 2018 году.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 23 марта 2018 года.

По мнению экспертов, ключевая ставка Центробанка России должна быть снижена до 4—6%.

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Напомним, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

Затем, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ в течение трёх лет периодически снижал ключевую ставку. Так, за 2017 года регулятор опустил её на 3,5%.

В конце ноября 2017 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в ближайшие два года опустится до 6—7%

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