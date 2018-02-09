Запрет на включение в МРОТ северных надбавок повысит цены на товары?

Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии надеются на способность удержаться на плаву предпринимателей, которые будут вынуждены платить больше своим работникам из-за того, что теперь северные надбавки не должны быть частью минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для того чтобы выжить, малому бизнесу на Севере, скорее всего, потребуется либо увеличить цены на товары и услуги, либо получить поддержку в виде госсубсидий на новые расходы, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании мнений, высказанных депутатом Госдумы РФ Федотом Тумусовым и кандидатом экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрием Даниловым.

О том, как помочь в новых условиях малому бизнесу на Севере, в Минэкономразвития РФ задумались после письма от Пинежского потребительского общества — сети малых магазинов в северных деревнях. Предприниматели констатировали, что после увеличения МРОТ и введения запрета включать в эту сумму северные надбавки они будут вынуждены закрывать торговые точки или сокращать работников. Обращение организации донесли до министра экономического развития России Максима Орешкина, который признал серьёзность проблемы, но не предоставил пути её решения, пообещав при этом плотно работать с Минтрудом.

Читайте также: В Якутии засомневались: «Мы развиваем или губим Дальний Восток?»

«За бизнес вряд ли стоит беспокоиться, — считает Юрий Данилов. — Выжили те предприятия, которые работали и в более сложных условиях, в крайнем случае они повысят цены на товары и услуги».

Федот Тумусов считает, что избежать роста цен удастся, если государство будет давать средства предпринимателям на выплату работникам дополнительных «северных» денег.

«Вчера я спрашивал у министра, будут ли из бюджета РФ компенсироваться северные надбавки и районный коэффициент. Ведь если нет — то они просто будут «спрятаны» в стоимости товаров на Севере. Увы, но ответа я не получил: министр, очевидно, даже не понял, о чём идёт речь», — рассказал депутат.

Он также прокомментировал приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, которое фактически не удалось: не был учтён вычет подоходного налога. Но даже если бы эти цифры сравнялись, то это бы не повлекло за собой сильных перемен, считает Федот Тумусов.

«Эксперты начинают анализировать меру и приходят к логичному выводу о том, что кардинально она ситуацию не изменит. Слегка улучшит — да, но 11 тысяч — это не те деньги, на которые можно прожить, — подчеркнул депутат Госдумы. — В самом деле, ведь в минимум не включены, например, лекарства. Не учитываются сверхвысокие зачастую расходы на коммуналку. Не считается здесь и то, что зарплаты растут, а реальные доходы — падают. Парадокс? — Нет, просто эти данные отражают реальный, а не заявляемый уровень инфляции, которая рост сильно обгоняет».

«Таким образом, повышение МРОТ — лишь первый этап работы по ликвидации бедности в стране. Да, немного он ситуацию улучшит, однако мы должны бороться не за зарплату в 11 тысяч рублей, а ставить перед собой куда более серьезные цели», — призвал Федот Тумусов.

Юрий Данилов подчеркнул, что в Якутии с января 2017 года МРОТ выше прожиточного минимума в регионе.

«Но, вероятно, следует учесть удержания подоходного налога, или не взимать его с тех, у кого зарплата с учётом налога становится ниже прожиточного минимума», — предложил эксперт решение проблемы в регионах, где МРОТ приравнен к минимально необходимой сумме на проживание.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко считает, что в сложившейся ситуации, когда и без того слишком высокую нагрузку на малый бизнес увеличивают необходимостью отдельно платить сотрудникам северные надбавки, выход в сложившейся ситуации у предпринимателей один — менять регион работы.

«В предпринимательство идут люди рискованные, умные, и многие из них профессионалы, которые достигли какого-то определённого оборота или веса. Они просто будут уезжать из Якутии. Большинство уже уехало, так как может применить свои знания в тех регионах, где ценят предпринимателя, где налоговая и страховая нагрузка намного ниже. Вот не могу понять политику власти. Мы либо развиваем наш дальневосточный регион, либо целенаправленно его губим?» — задаётся риторическим вопросом Ирина Котенко.