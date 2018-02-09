Рейтинговое голосование в Башкирии: довесок к выборам или взаимодействие

Уфа, , 00:01 — REGNUM Получив из федерального бюджета почти 1 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», муниципальные власти в Башкирии пытаются определить, какие общественные территории подлежат благоустройству в первоочередном порядке. В Уфе этот вопрос надеются решить путем проведения рейтингового голосования.

Вопрос назрел

С 2018 года в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» будут участвовать все 63 муниципальных образования республики.

«Общий объем средств, направляемый на финансирование муниципальных программ, составит более 1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 891 млн рублей, за счет средств бюджета республики — 175 млн рублей. Также предусмотрено выделение денежных средств на благоустройство на условиях софинансирования, когда 5% от стоимости проекта должны будут оплатить сами жильцы», — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt.

При наличии средств на реализацию проекта по благоустройству муниципальные власти столкнулись в вопросом: что именно благоустраивать в первую очередь, с чего начать. «Узких мест» в республике много, но нет четкого понимания, какие именно территории нужно благоустраивать уже сейчас, а что может и подождать. Несправедливость в определении первоочередных объектов отмечают прежде всего уфимцы, где контраст в развитии территорий разителен.

«В Центре города, например, у Гостиного двора плитки перекладывают чуть ли не каждый год, а во многих дворах такие ямы, что автомобили проваливаются. На ежегодную плитку деньги находятся, на наши дворы хотя бы раз в 10 лет — нет», — сетуют жители неблагоустроенной северной части города.

Крах идеи голосования в соцсетях: нашествия ботов

Власти Уфы в лице градоначальник Ирека Ялалова признали существование диспропорции в развитии городских территорий в зависимости от их местоположения и предложили горожанам активно участвовать в интернет-голосованиях, касающихся вопросов благоустройства и названий для новых объектов, проводимых районными администрациями Уфы.

Неэффективность интернет-опросов, проводимых в соцсетях администрациями муниципальных районах, стала очевидной летом и осенью 2017 года после ряда скандалов. Анонимность голосующих позволяла жителям других городов и регионов вмешиваться в решение вопросов, поднимаемых муниципалитетами.

Пользователи соцсетей, участвовавшие в опросах, отмечали тенденцию и отображали ее на графиках и диаграммах. Была выявлена закономерность — варианты набирают голоса с более или менее равной интенсивностью, как вдруг происходит резкий подъем голосов за один вариант, через непродолжительное время прежние темпы возвращаются.

Осенью 2017-го при определении названий новых скверов администрации сразу двух районов Уфы, Ленинского и Калининского, объявили о нашествии ботов.

Администрация Ленинского района 24 октября приостановила голосование, сославшись на то, что «за несколько дней в голосовании приняло участие 12 тыс 820 человек, но в мэрии заметили, что большая часть голосов поступила с фэйковых страниц».

По мнению некоторых горожан, опрос превратился в схватку. И хотя райадминистрация подчеркивала, что «данное голосование было запущено в целях учета мнения горожан — людей, проживающих в Уфе и для которых сквер — инфраструктурный объект родного города», так и не удалось установить, сколько из проголосовавших являлось уфимцами.

В микрорайоне Инорс Калининского района наблюдалась та же ситуация, однако она была дополнительно осложнена тем обстоятельством, что администрация Калининского района даже не пыталась скрыть, какое название для сквера для нее наиболее желательно.

Выход найден?

6 февраля мэрия Уфы сообщила о новой форме взаимодействия с горожанами в вопросах благоустройства общественных пространств, развития тех или иных городских территорий. Взаимодействие должно происходить в виде народного рейтингового голосования.

Первый этап — сбор предложений от жителей — уже состоялся. Заявки от горожан о том, какие именно общественные территории, по их мнению, необходимо благоустроить в городе в ближайшие годы, принимались с 29 декабря 2017 года по 27 января 2018 года в администрациях районов Уфы.

За этот срок от горожан поступило более 3 тыс. заявок. По итогам их рассмотрения был сформирован список из десяти объектов, расположенных во всех семи районах города. Это парк культуры и отдыха «Кашкадан», сквер «Волна», улица Максима Рыльского, Набережная реки Уфа, парк культуры и отдыха «Нефтехимиков», Непейцевский дендропарк, парк имени Якутова, парк «Первомайский», парк культуры и отдыха «Демский», сквер «Каменная река».

По этим десяти объектам и будет проведено рейтинговое голосование. Средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут направлены в первую очередь на благоустройство объектов, набравших наибольшее количество голосов. Голосование по благоустройству пройдёт 18 марта в день выборов президента России на избирательных участках Уфы.

Плюсы и минусы новации

Исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов подчеркнул, что вопрос рейтинговых голосований активно обсуждался политтехнологами и в администрации президента РФ при разработке сценариев проведения выборов президента. Суть инициативы в том, чтобы в довесок к выборам президента добавить и локальную проблематику. Считается, что это повысит явку.

«На мой взгляд, активность горожан в мегаполисах России недостаточно высокая, и для полноценного взаимодействия общества и власти ее необходимо повышать. Нынешняя инициатива также вписывается в этот контекст, однако её реализация потребует от уфимской мэрии решения комплекса организационных вопросов и соответствующей информационной поддержки», — считает эксперт.

У краеведов и общественников Уфы свое мнение.

«В новый парк «Кашкадан», например, уже вложено немало средств, он находится отнюдь не в бедственном положении. Дендропарк «Непейцевский», уникальный памятник природы с более чем двухсотлетней историей, взывает к нашей помощи, но если за него проголосует мало уфимцев, эта помощь отодвинется. Нельзя ставить на одну доску требующие восстановления исторические объекты и развлекательные места, напичканные коммерческими заведениями» — считает уфимец Михаил Еленин.