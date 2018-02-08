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МРОТ, равный прожиточному минимуму, разорит Зауралье?

Экономика

Курганская область не справится с новой задачей президента самостоятельно, сообщает финуправление региона

МРОТ, равный прожиточному минимуму, разорит Зауралье?
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Курган, 8 февраля 2018, 17:08 — REGNUM  Повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума нанесет серьезный финансовый удар по бюджету Курганской области. Предварительно потери оцениваются в полтора миллиарда рублей, заявила на внеплановом заседании областной думы начальник регионального финансового управления Елена Лукашук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Лукашук отметила, что зауральский бюджет не способен исполнить данное поручение президента без федеральной помощи. Информация о том, сколько денег потребуется региону, уже направлена в Минфин России, сообщила чиновница депутатам.

Напомним, Госдума 7 февраля единогласно в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает, что с 1 мая 2018 года МРОТ приравнивается к уровню прожиточного минимума и составит 11 163 рублей. Данное повышение, безусловно, порадует бюджетников, которые не входят в перечень профессий, повышение зарплаты которым определено «майскими указами».

Напомним, прожиточный минимум в Курганской области на четвертый квартал 2017 года составил для трудоспособного населения 9 831 рублей. Тогда как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составляет 9 489 рублей. Обычно МРОТ в Зауралье устанавливается по общероссийскому показателю, который ныне составляет 85% от прожиточного минимума или 9 500 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: С мая минимальная зарплата в РФ вырастет до 11 163 рублей

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Повышение минимального размера оплаты труда

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