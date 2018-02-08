«Латвия не впадает в истерику, как Литва»: о сотрудничестве по БелАЭС

Минск, , 17:13 — REGNUM Эксперты позитивно оценивают соглашение между Латвией и Белоруссией об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией в области ядерной энергетики и радиационной защиты. Так, сегодня, 8 февраля, в интервью корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил, что за счёт сотрудничества в атомной сфере Рига намекает Минску и на расширение взаимодействия по транзиту нефтепродуктов.

«Я позитивно смотрю на это событие, потому что две стороны договорились об информационном взаимодействии. Это можно только одобрить. Получается, что Латвия более взвешенно (чем Литва — ред.) подходит к сотрудничеству с соседней страной, не впадает в истерику, а выстраивает нормальные отношения», — подчеркнул Листовский.

Напомним, что совет министров Республики Беларусь 7 февраля одобрил проект соглашения с Латвией о взаимодействии в области атомной энергетики. В документе отмечается, что принятие проекта соглашения служит основой для дальнейших переговоров. В ходе них стороны могут согласовано вносить правки в документ.

Листовский не исключил, что соглашение по атомной энергетике и намерение Латвии за счёт этого увеличить объём транзита нефтепродуктов из Белоруссии через латвийские порты связаны. По мнению эксперта, таким образом Рига даёт понять Минску, что готова дружить, но в подтверждение этому Латвии необходим транзит нефтепродуктов, чтобы зарабатывать на этом деньги. Такую позицию аналитик называл «конструктивной торговой позицией».

«Мне кажется, что если у Латвии есть заинтересованность в экономических связях с Белоруссией, то все шаги, которые идут в этом направлении, оправданы и принесут результат», — предположил директор Фонда энергетического развития.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после одобрения советом министров Белоруссии соглашения состоялась встреча премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом. По её итогам Кобяков заявил, что отношение Латвии к вопросу строительства БелАЭС конструктивное и взвешенное, за что он поблагодарил латвийскую сторону.

Кучинскис, в свою очередь, отметил важность заключения соглашения. Вместе с тем он подчеркнул, что Латвия заинтересована в увеличении транзита нефтепродуктов из Белоруссии. Кроме того, речь идёт и о привлечении в страну грузов из китайско-белорусского индустриального парта «Великий камень».

Напомним также, что ранее президент РФ Владимир Путин уже обращал внимание на то, что вся нефть, перерабатываемая на НПЗ в Белоруссии, российская, поэтому необходимо привязать поставки черного золота к решению вопросов об использовании российской инфраструктуры для транспортировки белорусских нефтепродуктов. Позднее РЖД предоставила Белоруссии большую скидку, но ни это, ни долгие переговоры к существенным подвижка в этом вопросе не привели. Только к концу 2017 года были достигнуты небольшие компромиссы. Причём несмотря на то, что позиция Литвы по поводу БелАЭС крайне агрессивная, Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с Вильнюсом.

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