ЕБРР зафиксировал газовый «позор» украинской власти

Киев, , 15:45 — REGNUM Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов с запасами газа в ПХГ в объеме порядка 8−9 млрд кубометров, заявил прессе глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам чиновника, такие запасы у Украины останутся, если не будет форс-мажоров, связанных с погодой. Также Коболев заявил, что в феврале 2018 года «Нафтогаз» не импортирует газ вообще, импорт топлива осуществляют только частные компании.

Напомним, что Украина вошла в 2018 год с крупнейшими за 5 лет запасами газа в подземных хранилищах на уровне порядка 15 млрд кубометров. Для сравнения — в 2016 году «Нафтогаз» начинал отопительный сезон в ноябре с запасами газа меньше, чем в этом году было на 1 января.

Между тем, один из ключевых кредиторов Киева, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и вообще отказаться от импорта, более того — даже заняться экспортом топлива.

Как заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, были моменты, когда иностранные компании — в частности British Petroleum, Shell и другие — пытались выйти в украинский газодобывающий сектор.

«Где они сейчас? И это — позор, потому что в Украине достаточно газа для того, чтобы не импортировать его и покрывать полностью свои потребности в топливе. И если бы Украина захотела, то могла бы стать экспортером газа. Но для этого нужно делать правильные шаги в направлении формирования рынка и его регулирования», — подчеркнул Малиж.

По его словам, Киеву надо создавать условия для выхода инвесторов на этот рынок.

Согласно официальным данным, добыча природного газа на Украине в 2017 году увеличилась на 804,3 млн кубометров, или на 4% по сравнению с 2016 годом, составив 20 млрд 791,4 млн кубометров.

«Рассуждения о том, что у Украины достаточно своего газа — это ни о чем, a propos», — комментирует ситуацию для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Он напоминает, что проблема состоит в том, что западные компании, заходившие на украинский рынок собирались заниматься добычей газа сланцевых и твердых пород, и никакого отношения их проекты к интенсификации добычи традиционного газа не имели.

«Во-вторых, сам тезис относительно добычи собственного газа для покрытия потребностей Украины является изначально ошибочным. Основным потребителем импортного газа является украинская промышленность. Именно падение промышленного производства привело к сокращению объемов импорта газа», — объяснил специалист.

По мнению Землянского, в том случае, если украинская экономика начнет восстановление, соответственно и возрастут объемы потребляемого газа.