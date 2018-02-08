Постыдная роскошь бедной страны: чудеса РЖД

Андрей Маленький, , 19:05 — REGNUM

Богатство, выставленное напоказ, раздражает людей в любом государстве, а многих бесит. Особенно в России, в великой стране, но с бедным населением.

Возмущает, когда бюджетное национальное богатство тает на глазах и исчезает бесследно.

Например, в такую непрозрачную по результатам, но бесконечную по разнообразию, географии, лоббизму и объему утраченных государственных средств конгрессно-выставочно-форумную деятельность за рубежом.

Участие в одних зарубежных выставках ежегодно определяется правительством страны, однако обязательный минпромторговский отчет перед правительством об эффективности, включая использование полученных результатов в интересах развития экономики Российской Федерации, в открытом доступе традиционно отсутствует уже много лет.

Деньги для других зарубежных выставок, выделяемые в благих целях в форме федеральных и региональных правительственных субсидий по спецрешениям, идут таким сложным маршрутом, что всего штата счетных палат не хватит, чтобы осуществить зарубежный аудит хотя бы части из них.

Совсем невмоготу разобраться с финансовой зарубежно-выставочной логистикой российских компаний с бюджетными деньгами в уставном капитале.

Начну с «малого».

С цифры в 28,5 миллионов рублей.

Полмиллиона долларов.

Много это или мало для выставочного оформления площадки размером в две двухкомнатные квартиры? С минимумом натуральных экспонатов и максимумом их мультимедийных и графических эквивалентов?

Вроде бы многовато.

А если выставка не рядовая?

В выставочном комплексе в Прагати Майдан в Дели в Индии прошла XII Международная выставка железнодорожного оборудования и техники (IREE). До нее уже было известно, что Индия потратит более одного триллиона долларов в ближайшие четыре года на развитие объектов железнодорожной инфраструктуры.

Премьер-министр Индии Н. Моди в рамках Петербургского экономического форума призвал всех российских бизнесменов приехать в Индию, сотрудничать с индийскими компаниями.

Президент России В. Путин заявил, что российско-индийское экономическое сотрудничество снова выходит на траекторию роста. И в наших общих интересах закрепить эту позитивную тенденцию.

Казалось бы, что на первом крупнейшем событии после всех высших договоренностей между руководителями стран на XII Международной выставке железнодорожного оборудования и техники (IREE) в Индии российские производители займут пусть и не все 25 тысяч квадратных выставочных метров, но окажутся в центре внимания.

Тем более что Россия установила твердый курс на развитие несырьевого экспорта. Министр Д. Мантуров на Гайдаровском форуме даже заявил, что темпы роста несырьевого экспорта по итогам 2017 года достигли рекордного за последние десять лет уровня и составили 19%.

Здесь надо сделать отступление. Эксперты считают, что при похвальбе о темпах роста нельзя не учитывать падения 2014—2015 годов, снижения курса рубля, произошедшего в 2016 году, того, что многие зарубежные компании стали производить продукцию на территории России и экспортировать ее за рубеж, что связано со снижением среднего уровня оплаты труда до уровня, сопоставимого с рабочей силой в Китае. Что Россия всё еще поставляет продукцию, для производства которой не требуются высокие технологии, что не дает серьёзной прибыли для экспортёров и часто требует государственной поддержки.

Что вряд ли правильно считать пшеницу, алюминий, никель, чугун, пиломатериалы, стальные полуфабрикаты, мороженую рыбу несырьевым экспортом.

Вернемся к выставке, которая оказалась очень странной затеей.

Для участия в ней заявлялись одни компании, участвовали другие, но не те, кто участвовал в IREE-выставках в предшествующие годы. Убедились, что всё это — пустая трата денег?

Рекламой выставки вначале занималась одна компания, позиционировавшая себя как официальный представитель выставки. За десять дней до открытия российским участием на выставке занялась другая компания.

За пять дней до открытия эта компания должна была представить разработанную концепцию оформления помещения, а параллельно договориться обо всем с организаторами выставки и российскими участниками и т.д.

Наконец, площадь российской экспозиции составила всего 200 кв. метров из 25 тысяч квадратных метров всех выставочных площадей.

В персональном списке участников выставки оргкомитета IREE четыре фамилии из России.

Компания, которая выиграла конкурс на право стать организатором российской экспозиции на XII IREE, победила, так как была его единственным участником и ее не смутил десятидневный срок подготовки.

Эта компания, не имеющая прямого отношения к железнодорожной отрасли (как и компания, выставившая заказ через сайт госзакупок), судя по ее сайту, универсальная.

Готова организовывать бизнес-миссии хоть в Японию, хоть в Иран, хоть в Каир. Проводить специализированные выставки-форумы о технологиях для городов и другие выставки. Потому что, цитирую ее саморекламу, «наши выставки представляют собой многогранные мозаичные решения, где вместе с экспозициями всегда представлена насыщенная деловая программа с участием известных спикеров, лидеров отрасли, глав глобальных корпораций и представителей органов власти. На наших мероприятиях партнеры находят возможности для сотрудничества, байеры имеют широкий выбор продукции и услуг, а бизнес выстраивает диалог с участниками рынка и властью».

Конечно, нам нужны и «багетные мастерские» на международных выставках. Но не в странах таких международных союзов, как БРИКС и ШОС, активнейшими членами которого является Российская Федерация и Республика Индия.

Не называю выигравшую компанию, потому что ее-то бизнес законен. По Гражданскому кодексу предпринимательской является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

И всё. Знаю, не знаю, как ходят поезда — какая разница.

Однако, откровенно говоря, надоел процесс ради процесса, выставки ради выставок, форумы ради форумов, отсутствие какой-либо внятной опубликованной информации о действительных результатах российской конгрессно-выставочной деятельности.

И захотелось разобраться, а чем в это же время были так заняты специалисты ОАО «Российские железные дороги»?

Почему не они непосредственно патронировали участие российских производителей в международной выставке своей отрасли, тем более в Индии? ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») получило официальное разрешение на работу в Индии и открыло представительство в Нью-Дели. В октябре 2016 года между ОАО «РЖД» и министерством железных дорог Индии был подписан протокол о сотрудничестве по программе «Скоростные железные дороги», в котором стороны подтвердили намерение совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Нагпур — Секундерабад (575 км) для увеличения скоростей движения пассажирских поездов до 200 км/ч.

Но в ОАО «РЖД» всё, оказывается, устроено по-иному.

Изначально понятен лишь объем средств на конгрессно-выставочную деятельность, которые выделяются сразу на три года вперед.

На 2015—2017 годы этот объем составил 796 500 000 рублей.

Всё остальное за специалистов ОАО должен был сделать победитель конкурса на оказание услуг а) по организации участия ОАО «РЖД» в выставках и конференциях, б) по организации, проведению и обеспечению выставок и конференций ОАО «РЖД», в том числе обновлению выставочных экспозиций в выставочном центре ОАО «РЖД» и передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД» в 2015—2017 гг.

Он должен подсказать, на каких международных и отечественных выставках должно присутствовать ОАО «РЖД» (как будто у нашей страны вдруг позакрывались посольства, торгпредства и собственные 12 зарубежных представительств, и информацию больше взять неоткуда).

Победитель должен подобрать информационные материалы, составить концепцию, разработать дизайн-проект экспозиции, подобрать экспонаты и так далее, вплоть до организации точек подвеса для размещения осветительного оборудования и трансфера VIP-персон. Этакий принцип «одного окна».

Знания железнодорожной отрасли, тенденций международного, регионального, странового рынка не обязательны. Результативность выставок не будет и не должна измеряться в продажах услуг экспонентов, поэтому тоже не закладывается в техническое задание конкурса.

Чтобы стать участником конкурса на почти миллиард, необходимо было представить банковскую гарантию в размере двадцати миллионов рублей, и было бы лучше, если, как это прописано в техзадании, представлены «отзывы и/или рекомендательные и/или благодарственные письма от имени президента Российской Федерации (ничего себе! — А.М.), и/или руководителей правительства Российской Федерации, и/или от представителей федеральных министерств, и/или депутатов и/или сенаторов парламента Российской Федерации, и/или членов правления ОАО «РЖД».

То есть — или от президента Российской Федерации, или от члена правления. А лучше — «и».

И еще претендент на освоение миллиарда выставочных рублей должен иметь опыт оказания такого рода услуг, стоимость которых была бы не меньше 159 миллионов рублей, с их детализацией, а также в штате не менее трех специалистов с высшим образованием, «один из которых должен владеть английским языком или иметь высшее образование по одной из следующих специальностей: «Лингвистика», «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение», «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Теоретическая и прикладная лингвистика».

Конкурсант должен предоставить сведения о наличии деловых связей с иностранными подрядными организациями, а также с российскими разнопрофильными организациями.

В конкурсном задании была прописана с бухгалтерской точностью стартовая стоимость примерно 300 единиц сувенирки, оборудования, услуг, начиная с антистресса за 55 рублей за штуку до светодиодных видеостен за 200—250 тысяч рублей за каждую, цену каждой из которой предлагалось конкурсанту, видимо, снизить в интересах победы.

Важно, конечно, добиваться снижения стоимости изготовления макета подвижного состава (масштаб 1:20) с 700 тысяч рублей за погонный метр или чайной пары из костяного фарфора, дорожных игр и головоломок и пр.

Но сам подход — по валу, а не по идее, исключительности и значимости каждого будущего выставочного события РЖД — уводит от результата, смещает цель на процесс, а мотив — на деньги.

В итоге единственным участником конкурса и исполнителем услуг на период 2015—2017 годов стало ООО «Бизнес Диалог» (затем ОАО «РЖД» выделило еще 28 500 000 рублей на конкурс для обеспечения своего участия в мероприятиях, организуемых и проводимых ООО «Бизнес Диалог» в 2016 году).

ООО «Бизнес Диалог» имеет благодарности от генсека ОДКБ за оказание всесторонней и качественной поддержки при подготовке и проведении в г. Нижний Тагил XIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности и от других руководителей: за организацию Международной выставки вооружения, военной техник и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, за подготовку и проведение роуд-шоу «Финансирование, строительство и эксплуатация на платной основе скоростной автомобильной дороги «Москва — Санкт-Петербург» и др.

И лично от О. Белозерова (как президента ОАО «РЖД») за вклад в проведение корпоративных мероприятий и (как председателя Координационного совета по Транссибирским перевозкам) за организацию ежегодной международной конференции «Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях» (Шанхай 2016, Мюнхен 2017).

На что могут быть потрачены следующие 918 000 000 рублей на трехлетку, начинающуюся в 2018 году? На сто двадцать миллионов рублей больше, чем в предшествующую трехлетку.

В общем плане — на то же самое, но есть отличия.

Из квалификационных требований к участникам исключены очевидные глупости, но бухгалтерский подход сохранился в полной мере. И усилился.

Уже не триста единиц требуемого оборудования, сувенирки, стендов и пр., а 812.

За предоставление на один день работы выставки видеостены — 300 тысяч рублей, интерактивного бара — 130 тысяч, светодиодного экрана 3×2,5 метра — 187 тысяч, хотя, не сомневаюсь, это ошибка, которая так и не исправлена в техдокументации. Это цена каждого, но и так видно, что всё подорожало. И нет ясности, что стало с тем оборудованием, которое было закуплено в рамках предшествующего миллиардного заказа.

Банковская гарантия — на 50 миллионов рублей.

На каждый год запланировано по 30 мероприятий имярек.

Оговорено только одно мероприятие — участие ОАО «РЖД» в международной специализированной выставке Transport logistic China, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), за проект которой начисляется 22 конкурсных балла.

Бюджет мероприятия — 10 млн рублей. Без учета агентского вознаграждения, которое может быть очень приличным, поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности безвозмездного оказания услуг агентом.

За эту сумму посетители российской экспозиции должны усвоить, во-первых, что российские железные дороги являются важнейшей частью глобальной системы передвижения граждан, товаров и технологий на рынке международных перевозок.

Вопрос — зачем надо позиционировать себя как важного мирового игрока на выставке, которая проходит в стране такого же важного игрока, как Китай? На выставке, которая рассчитана на азиатский регион, а не на весь мир?

И вообще, знают ли в ОАО «РЖД» о том, что есть такое Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути? Именно на это надо было бы нацелить специалистов, а не на то, что территория Россия — это пространство состоявшихся международных транспортных коридоров.

Во-вторых, для чего железнодорожному начальству потребовались услуги в «изучении мировых достижений в области железнодорожного машиностроения и развития инфраструктуры», если, к примеру, есть ВНИИЖТ — Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта? И Корпоративный университет РЖД? И торгпредства Российской Федерации? И собственные представительства за рубежом?

Участие российских железных дорог в выставке — имиджевое мероприятие, но как синтезировать четыре разнохарактерные цели на базе «основной идеи выставки» и описать в креативной концепции, единственным заданным признаком которой должно быть «не менее 100 слов»?

Самое уникальное заключается в том, что победитель конкурса, к которому, повторяюсь, не предъявляют никаких требований о железнодорожной осведомленности, должен разработать программу «круглого стола», тезисы выступлений и хронометраж докладов делегатов ОАО «РЖД» и приглашенных спикеров.

Счетная палата (СП) полтора года назад проверила расходы из федерального бюджета ОАО «РЖД», потраченные на повышение имиджа и узнаваемости бренда. По итогам проверки эксперты из ведомства пришли к выводу, что взносы России в уставный капитал ОАО «РЖД» превышают потребность компании.

«Стоимость договоров на повышение имиджа и узнаваемости бренда ОАО «РЖД» составила в 2014—2015 годах 13,8 миллиарда рублей. Совокупная стоимость договоров увеличилась в 2015 году на 15,5% по отношению к 2014 году, а документы, связывающие запланированные рекламные кампании, предусмотренные на них средства и оценку их результатов», не были разработаны.

Как обстоят дела теперь?

Отчасти на этот вопрос отвечает свежее техзадание на почти миллиард рублей. Его задачное содержание противоречит официально опубликованным приоритетным задачам ОАО «РЖД» в области международного сотрудничества, а именно —

увеличение портфеля зарубежных инфраструктурных проектов;

расширение линейки транспортно-логистических продуктов и обеспечение роста объемов перевозок в международном, в том числе транзитном, сообщении;

продвижение интересов российских железных дорог в международных организациях.

Получается, что мнение Счетной палаты пока не учтено.

Победитель миллиардного конкурса ОАО «РЖД» станет известен после 20 февраля.

Пусть победит сильнейший. Даже если он будет единственным участником этого конкурса. И тот же самый, кто выиграл предыдущий. Победа над самим собой важнее любой другой победы.

Продолжение других историй конгрессно-выставочных чудес за рубежом последует.