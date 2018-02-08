Крах Сибирского банка: куда пропали 500 млн рублей?

Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюмени ищут 500 млн рублей, пропавшие со счетов Сибирского Банка реконструкции и развития. А крупные предприятия не могут снять деньги со своих счетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, у Сибирского Банка реконструкции и развития (СБРР) 6 февраля 2018 года Центробанк отозвал лицензию. Рухнувший банк был участником государственной системы страхования вкладов. Физические лица и индивидуальные предприниматели получат их не позднее 20 февраля, но не более 1,4 млн с вклада. На юридические лица страхование не распространяется, поэтому их счета заблокированы — им придется становиться участниками процедуры банкротства банка. По этим причинам многие из них не могут произвести расчеты и элементарно выплатить зарплату сотрудникам.

Как заявила 8 февраля на заседании Тюменской областной думы уполномоченный по делам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, она перенаправляет «физиков» к федеральному бизнес-омбудсмену.

По сообщению УМВД по Тюменской области, 7 февраля возбуждено уголовное дело по факту кражи денег из тюменского СБРР. Как сообщает портал 72.ru, из кассы банка пропало более 500 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной отзыва лицензии у СБРР стало резкое ухудшение финансового положения банка в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Также из кассы банка пропала значительная сумма денежных средств.

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