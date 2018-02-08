В Сочи проходит второй день финала конкурса «Лидеры России»

Сочи, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM Один из участников финала конкурса «Лидеры России» — предприниматель из Санкт-Петербурга Артем Денисов, исполнительный директор компании, первый заместитель генерального директора, соучредитель ООО «Квадро Электрик».

Артем Денисов родился 1989 году в неполной семье.

Мать — инженер-энергетик, работала руководителем на ГЭС.

В детстве конкретной мечты и планов не имел, просто хотел стать «большим человеком».

Школу окончил с серебряной медалью. Изначально планировал уехать в Москву, но в итоге принял предложение электромеханического факультета Политехнического университета и переехал в Санкт-Петербург.

В 2012 году выиграл курс обучения High Performance Leadership в бизнес-школе Chicago School of Business при Университете Чикаго.

В 2017 году закончил программу MBA в Московской школе управления «Сколково».

Первые деньги зарабатывал еще в вузе, помогая более обеспеченным однокурсникам делать задания и проекты. Так как хорошо знал английский язык, некоторое время проработал в магазинах для иностранцев, где продавал сувениры.

По совету отца одного из однокурсников в 19 лет с однокашниками основал компанию по измерению изоляции и заземления для проверки безопасности зданий. Через год вернули взятый в долг 1 млн рублей, который составлял стартовый капитал. Благодаря знаниям технологий продвижения и брендинга, а также политики демпинга и скидок для крупных клиентов компания «Квадро Электрик» заняла хорошее место на рынке и расширилась, доведя капитализацию в 2017 году почти до 1 млрд рублей.

Артем Денисов женат, детей пока нет. Увлекается путешествиями, чтением, политологией, спортом — бег, горный трекинг.

Занимался бальными танцами и был чемпионом Санкт-Петербурга.

: Что послужило для Вас главным мотивом для участия в конкурсе «Лидеры России»?

Если хочешь поменять мир — начни с себя. Я участвую в конкурсе, потому что считаю, что именно наше поколение должно нести ответственность за будущее страны. По-хорошему каждый управленец должен принимать в нём участие, потому что без активных граждан мы не сможем построить сильную страну.

: Какой из этапов оказался для Вас самым сложным?

Пришлось серьёзно включить мозги, чтобы пройти отборочные тесты, и я однозначно убедился, что я принял правильное решение, подготовившись к этому этапу и вспомнив историю и географию России.

: На какое конкретно дополнительное образование Вы планируете потратить свой грант?

Я уже успел получить MBA в бизнес-школе Сколково, но планирую пройти конкретные профильные управленческие программы в Сколково, например, по управлению крупными проектами.

: Кого бы Вы предпочли в качестве наставника, и почему?

Я бы хотел попасть к Сергею Кириенко, так как, во-первых, он имеет богатейший опыт в российской и мировой энергетике, прекрасно понимает, как она устроена, а это моя главная сфера деятельности и интересов. Во-вторых, Сергей Владиленович обладает уникальным опытом работы когда-то в бизнесе, госструктурах и госкорпорациях, я хочу узнать у него об опыте, методологии работы по проектированию сложных систем управления и реализации крупных проектов.

Хотя, надо сказать, что среди наставников много людей с уникальным опытом, поэтому у меня немаленький список пожеланий, в который входят, например, Игорь Шувалов, Александр Дюков, многие другие.

: Намерены ли Вы сменить работу после завершения конкурса?

Пока мой бизнес растёт более, чем в 2 раза в год, более того, мы успешно начало выходить на европейский рынок, и я считаю, что пока на этом поприще я могу добиться максимальных успехов. Поэтому пока не планировал менять работу, но я всегда открыт к предложениям.

: Как Вы видите себя через 5 лет?

Руководитель инновационного энергетического бизнеса, который успешно работает на мировой арене, со штаб-квартирой в России. Причём моя компания будет помогать перестраивать энергетическую инфраструктуру РФ с помощью механизмов государственно-частного партнёрства.

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