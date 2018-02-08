Федеральные деньги для АПК чиновники Приангарья «привлекали» на курортах

Иркутск, , 11:25 — REGNUM Работа — работой, а отпуск у чиновников строго по расписанию. Но почему бы не сэкономить за казённый счет и не выдать одно за другое? Примерно так, наверное, рассуждали чиновники минсельхоза Иркутской области, которые оформляли себе командировки в Москву — якобы проблемы в АПК решать. Но контрольно-счётная палата (КСП) Иркутской области уже подвергла сомнению эффективность таких поездок.

Как сообщила председатель этого ведомства Ирина Морохоева на заседании комиссии по контрольной деятельности заксобрания, в обосновании ведомство писало, что деньги необходимы для поездок в Минсельхоз РФ, чтобы получить федеральную поддержку, между тем, заметила Морохоева, федеральная поддержка снижается, а расходы регионального министерства на командировки напротив — выросли на приличные на 45% (с 1,7 до 2,47 миллиона рублей).

Помимо командировок в Москву, чиновники регионального минсельхоза освоили еще несколько курортных направлений для командировок: Сочи, Китай, Вьетнам и Таиланд. В некоторых случаях контрольно-счётной палате Иркутской области было совершенно непонятна их цель, поскольку обоснование поездок отсутствовало. Как сообщает ircity.ru,депутат заксобрания Анастасия Егорова считает необходимым обратиться в прокуратуру с просьбой проверить эффективность командировок не только минсельхоза, но и других отраслевых структурных подразделений правительства Иркутской области. Но глава комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович предпочёл пока «не выносить сор из избы», предложив провести специальное контрольное мероприятие силами аудиторов КСП.

Напомним, аграрии Иркутской области, где по итогам 2017 года был получен рекордный урожай зерновых культур, испытывают те же проблемы, что и земледельцы Новосибирской области и Алтайского края. Выращенные зерновые (871 тыс. тонн) при урожайности 20 ц/га оказались невостребованными. Многим крестьянам не на что проводить весенне-полевые работы и рассчитываться за взятые кредиты.

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