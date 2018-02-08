На финале конкурса «Лидеры России» в Сочи — «День наставника»

Сочи, Краснодарский край, , 11:33 — REGNUM С 7 по 11 февраля 2018 года в Сочи, в парке науки и искусства «Сириус» проходит финал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем принимают участие 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов.

Финал конкурса будет проходить в течение пяти дней, программа каждого дня посвящена определенной теме. В первый день перед финалистами конкурса выступили: мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент — председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Подробности: В Сочи открывается финал конкурса «Лидеры России»

8 февраля — «День наставника», в его работе примут участия 39 наставников конкурса «Лидеры России» из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Наставники будут наблюдать за работой финалистов в ходе оценочных мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками.

Один из финалистов конкурса — предприниматель из Пермского края, коммерческий директор ООО «Меркурий» Эдуард Соснин.

Эдуард Соснин родился в 1982 году.

Мать Эдуарда Соснина работала директором школы, сейчас на пенсии. Отец — директор производства пластика.

В детстве мечтал стать клоуном, но мать запретила.

Потом мечтал стать человеком с дипломатом в плаще и черный очках, как ребенком представлял себе бизнесмена.

В школе учился на «отлично», участвовал в олимпиадах по всем предметам, получил серебряную медаль. При выборе вуза в Перми заглянул в только открывшийся в городе филиал Высшей школы экономики — понравилось, в итоге закончил его по специальности «Менеджмент». Затем закончил магистратуру в ВШЭ.

Во время учебы не работал — помогали родители, в том числе во время магистратуры. В 2001 году устроился промоутером, вырос до супервайзера. Уже через год перешел в другую компанию менеджером по маркетингу, затем несколько лет работал продакт-менеджером и бренд-менеджером.

В 2007 году получил в руководство отдел оптовых продаж, затем — отдел по работе с ключевыми клиентами. В 2009 году возглавил компанию по оптовой торговле товарами для дома.

С 2013 года — владелец и коммерческий директор компании по производству изделий из пластика.

Эдуард Соснин женат, в семье трое маленьких детей.

Хобби — горные и беговые лыжи, путешествия.

: Что послужило для Вас главным мотивом для участия в конкурсе «Лидеры России»?

Сначала участие в конкурсе я рассматривал как что-то новое, интересное. Конкурс широко освещался в СМИ. И было интересно узнать, а так ли на самом деле всё честно и перспективно, как говорят. Подал заявку. Начал участвовать в заданиях. И уже после второго заочного этапа интерес сменился на огромное желание выиграть, показать себя именитым наставникам, реализовать свои знания, опыт работы в нечто большее.

: Какой из этапов оказался для Вас самым сложным?

Самым сложным для меня был этап полуфинала. Не весь, только первый конкурсный день. Все ко всем присматривались, смотрели друг на друга как «одинокие волки». Настраивались на рабочий лад. Но потом всё стало гораздо проще. Первые совместные проекты в командах показали, что эффективную работу определяют не занимаемые должности, звания или социальный статус, а личности участников, их активность, умения и опыт. А в полуфинале собрались только сильные участники, крайне мотивированные. С таким приятнее всего работать!

: На какое конкретно дополнительное образование Вы планируете потратить свой грант?

Свой грант я планирую потратить на развитие тех личностных характеристик, которые, по результатам оценки специалистов конкурса, требуют улучшения. Планирую пройти курсы тайм-менеджмента, преодоления сопротивления изменениям. Также, если хватит гранта, хочу пройти тренинг Нины Зверевой по публичным выступлениям.

: Кого бы Вы предпочли в качестве наставника, и почему?

В качестве желаемых наставников я выбрал тех людей, которые сейчас работают в администрации президента, правительстве РФ, на государственной службе самого высокого уровня. Это и Антон Вайно, и Сергей Кириенко, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Дмитрий Мантуров. Выбрал их, потому что хочу попробовать себя на государственной службе и именно они могут на своем примере рассказать, как добиться в этом высот и заслуженного уважения.

: Намерены ли Вы сменить работу после завершения конкурса?

Я готов рассмотреть возможные варианты по смене работы после конкурса. Я полон сил, энергии. И хочу попробовать себя в чем-то новом, перспективном. Считаю, что служение на государственной службе — это не только престижно и почетно, но и очень ответственно. Важность принятия решений самая максимальная. Как раз то, чего я хочу и не боюсь.

: Как Вы видите себя через 5 лет?

Через пять лет я вижу себя, прежде всего, как успешного лидера. Лидера в той области, в которой буду работать. Сейчас я занимаюсь собственным бизнесом. Но готов поменять сферу деятельности и построить карьеру на государственной службе. Важнее всего оставаться собой и никогда не останавливаться на достигнутом, ни в отношении результатов своей деятельности, ни в отношении личностного роста. Быть активным, нести ответственность за себя и свою команду, добиваться результата и быть настоящим — вот девиз настоящего лидера! Мой девиз!

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