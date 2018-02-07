Финал конкурса «Лидеры России»: хроника первого дня

Сочи, Краснодарский край, , 23:31 — REGNUM 7 февраля в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В финале собрались 300 участников из 54 регионов страны, которые были отобраны по итогам полуфиналов во всех федеральных округах.

На торжественной церемонии открытия финала участников поприветствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, наставник конкурса Сергей Кириенко.

«Я еще никогда не выступал в аудитории, где бы одновременно находилось 300 миллионеров, поскольку каждый из участников финала уже победитель, все 300 человек в соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Путина получают грант в один миллион рублей на повышение квалификации», — отметил он.

Сергей Кириенко также подчеркнул, что интерес к финалистам со стороны наставников из числа руководителей федеральных и региональных органов власти, а также топ-менеджеров очень высок.

«Остались 4 дня, когда вы участвуете в конкурсе, дальше будет конкурс за вас. Это именно та задача, которую поставил Президент России, когда в сентябре говорил о создании открытых, прозрачных процедур конкурса, которые позволяли бы побеждать и выходить в лидеры, на высший уровень управления в стране, независимо от того, из какой семьи люди, кем являются их родственники, и того, сколько денег они могут профинансировать, а только исходя из знаний, профессионализма, компетенций, воли, стремления к победе», — сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, наставник конкурса Игорь Шувалов в своем выступлении отметил, что благодаря конкурсу лучшие управленцы из всех регионов России, в том числе молодые, получили возможность преумножить свои способности, познакомиться с большим количеством интересных людей для дальнейшего карьерного роста и развития и заручиться поддержкой своих инициатив от руководства страны.

«Мы постараемся со своей стороны помочь вам найти то место в жизни, которое вы сами для себя видите. Это совсем необязательно муниципальная и государственная служба, это может быть и бизнес, которым вы сейчас руководите, владеете, но он получит новое развитие. Чем бы вы ни захотели заниматься, для нас будет главное, чтобы мы с течением времени видели ваш рост, может быть, даже взлет», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Первый заместитель председателя Правительства РФ пожелал конкурсантам успеха на конкурсе.

«Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов», — отметил он.

Кроме того, Игорь Шувалов высоко оценил уровень финалистов конкурса.

«Все 300 человек — настоящие лидеры. Желаю им успешной борьбы за выход в золотую сотню победителей. Я уже встречался с теми, кто хочет выбрать меня в качестве наставника. Кто-то из них планирует заниматься бизнесом, кто-то — проектами в сфере частно-государственного партнерства, кто-то — вопросами регионального управления. Но все они хотят процветания страны, хотят в вопросах социально-экономического развития быть не наблюдателями, а лидерами процесса. Отмечу, что наставники тоже многое получают от общения с конкурсантами и учатся у них», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Игорь Шувалов также отметил, что проведение конкурса доказывает открытость системы управления в России и существование социальных лифтов.

«Этот проект состоялся благодаря Сергею Кириенко, надо поблагодарить его за это. Я знаю, как рождался конкурс, сначала была идея небольшая, потом она разрасталась. Это, конечно же, успех», — подчеркнул первый заместитель председателя Правительства РФ.

Наставник конкурса «Лидеры России» Мэр Москвы Сергей Собянин провел мастер-класс для финалистов и ответил на их вопросы. Темой выступления наставника стал опыт Москвы в контексте современных технологий лидерства.

Сергей Собянин отметил, что состав финалистов конкурса значительно отличается от традиционного кадрового резерва.

«90% финалистов составляют выходцы из бизнеса. Очевидно, что потенциал и уровень участников конкурса очень высок: это люди, которые обладают серьезным управленческим опытом, руководители высшего и среднего звена», — подчеркнул он.

Мэр Москвы рассказал финалистам конкурса об эффективных управленческих решениях, которые позволяют обеспечить развитие мегаполиса и повысить качество жизни горожан. Отдельно он отметил роль внедрения современных информационных технологий в городскую жизнь.

«В настоящее время смысл управления меняется в сторону потребителя. Настоящий лидер должен стремиться не к процессу управления, а к ответственности и результату», — отметил СергейСобянин.

«Участники конкурса являются состоявшимися людьми, но они готовы рисковать, пытаясь стать выше себя. Настоящие лидеры после решения трудных задач смогут сказать себе, что направили свой потенциал на пользу людей», — рассказал журналистам мэр Москвы по окончанию своего выступления.

Наставник конкурса, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин провел для финалистов мастер-класс, посвященный стратегическим вызовам, стоящим перед Россией, и способам их преодоления.

В ходе мастер-класса Алексей Кудрин сделал акцент на необходимости развития кадрового потенциала страны для повышения конкурентоспособности экономики.

«На сегодня главный вызов предпринимателей в том, что нам нужны не просто знания по профессии, нам нужны активные люди, способные принимать решения, люди с критическим мышлением, со знаниями дизайна, продвижения — эти навыки являются важными для того, чтобы обеспечить технологические инновации», — сказал он.

Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф выступил перед участниками финала конкурса «Лидеры России» с мастер-классом о развитии цифровых технологий.

«В центре технологий и решения проблем в будущем будет стоять искусственный интеллект. Уже сейчас он начинает становиться основным выбором для клиентов и компаний. Искусственный интеллект дает бизнесу мгновенное преимущество в конкурентной борьбе», — отметил Герман Греф.

«Мы столкнемся с ростом скорости изменений и информационного потока, усложнением обстановки, но вместе с тем, со значительным расширением возможностей. Каждому из нас придется стать специалистом по обработке данных. У меня нет универсальных рецептов лидерства. Лидер — это работа на грани, работа над собой. Лидер должен иметь открытые уши, быть способен к саморефлексии, самодисциплине и самообразованию», — подчеркнул наставник конкурса.

Герман Греф отметил высокий уровень конкурса «Лидеры России».

«Хочу поблагодарить Администрацию Президента Российской Федерации и первого заместителя Руководителя Администрации Сергея Кириенко за то, что такая инициатива стала возможной. Конкурс имеет высочайший уровень, но у него есть гигантские возможности», — заявил Председатель правления ПАО «Сбербанк России».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал финалистам конкурса о современной российской дипломатии и своем уже начавшемся сотрудничестве с участниками финала конкурса.

«Не хочу показаться нескромным, но отечественная дипломатия, не по моей оценке, а по широкому признанию в мире, обладает очень высоким рейтингом, входит в число ведущих на международной арене. Но все это удается обеспечивать, исключительно опираясь на богатейшие традиции наших предшественников, на многовековые славные традиции и опыт», — подчеркнул в своем выступлении Сергей Лавров.

Он дал участникам конкурса рекомендации, как стать настоящим профессионалом в дипломатии.

«Совет не будет исчерпывающим, но достаточно простым, важно только ему следовать с полной отдачей — это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем. Сегодня международная жизнь становится все более многоплановой, поэтому дипломат должен обладать широчайшей эрудицией и многими знаниями в самых разных областях, в том числе в тех, которые выходят за понятие классической дипломатии, которая зарождалась много столетий назад», — отметил Глава МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальные оценочные мероприятия для участников конкурса будут проходить до 11 февраля. С 8 по 10 февраля финалистов ожидает интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые позволят участникам проявить профессиональные и личностные качества, усилить лидерские навыки, получить оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта.

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В оценочных мероприятиях примут участие 39 наставников конкурса «Лидеры России» — руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, топ-менеджеры ведущих государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Подведение итогов финала конкурса состоится 11 февраля.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», на которой осуществляется экспертиза, отбор и поддержка значимых общественных проектов, благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Платформа включает в себя 13 самостоятельных проектов. Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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