Украина вышла из совместного ядерного бизнеса с Россией и Казахстаном

Киев, , 21:12 — REGNUM Украинский Фонд госимущества (ФГИ) закрыл сделку по продаже 33,3% акций Совместного украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного топлива (УкрТВС) киевскому ООО «Вайс Трейд», которое принадлежит Андрею Каримову, сообщает 7 февраля КазТАГ.

Стоимость акций составила $1,9 млн. В аукционе, который состоялся в августе 2017 года, приняли участие шесть претендентов. Начальная цена составляла $36,6 тыс., но по итогам аукциона итоговая цена превысила стартовую в 52 раза.

Отметим, УкрТВС было создано в конце 2001 года для кооперации между Казахстаном, Украиной и Россией при производстве ядерного топлива.

Планировалось, что Казатомпром будет производить топливные таблетки, ФГИ Украины — циркониевый прокат и комплектующие для тепловыделяющих элементов, а российская «ТВЭЛ» займется сборкой. Реализовать проект так и не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в украинском Энергоатоме сообщили, что очередная атомная электростанция Украины — Ровенская АЭС отказывается от ядерного топлива российской компании «ТВЭЛ» и переходит на топливо Westinghouse.

По итогам девяти месяцев 2017 года Украина закупило ядерное топливо у «ТВЭЛ» и Westinghouse на общую сумму $331 млн. В денежном эквиваленте закупки у российской компании составили 66,71%, а у американской — 33,29%.

Бывший министр энергетики Украины Виктор Суслов считает, что Westinghouse является ненадежным поставщиком, так как компания находится в стадии банкротства. Непонятно также, способен ли американский производитель заменить российское топливо из-за плохой совместимости реакторов советского производства с американским ядерным топливом.

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