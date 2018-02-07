«Великая коалиция»: Меркель сохранила власть, Шульц получил финансы

Берлин, , 19:51 — REGNUM По соглашению о «великой коалиции» блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель фактически передает контроль социал-демократам над одним из ключевых министерств правительства — министерством финансов, 7 февраля передает агентство Reuters.

В ходе переговоров СДПГ добилась решения о рекордном профицита бюджета — шаг, который лидер социал-демократов Мартин Шульц уже назвал «концом принудительной аскезы».

Так, по проекту соглашения о коалиции, будущее правительство должно обеспечить ассигнования в размере €46 млрд ($58 млрд) в течение последующих четырех лет на привлечение инвестиций и снижение налогов.

Кроме того, «великая коалиция» планирует создать полномасштабный Европейский валютный фонд для защиты стран еврозоны от последствий экономических кризисов.

«Это знаменует собой огромный отход от политики Вольфганга Шойбле в отношении европейской интеграции и переноса рисков в периферийные страны», — считает главный экономист Commerzbank Йорг Крамер.

Ожидается, что следующим министром финансов станет мэр Гамбурга Олаф Шольц — социал-демократ и яростный критик финансовой политики Вольфганга Шойбле и Ангелы Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 февраля переговорщики СДПГ и ХДС/ХСС сообщили о завершении переговоров о создании коалиции. Спустя месяцы после выборов «великая коалиция» в бундестаге наконец может избрать легитимное правительство Германии.

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