Законопроекты об амнистии капиталов прошли II чтение Госдумы

Москва, , 17:52 — REGNUM Пакет законопроектов, продлевающих действие программы амнистии капиталов в РФ до марта 2019 года, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

В первом чтении инициативы были приняты в тот же день, но в ходе утреннего пленарного заседания. В обеденный перерыв профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел технические поправки и рекомендовал депутатам принять законопроекты во втором чтении. Таким образом, за один день депутаты приняли инициативу сразу в двух чтениях. В третьем, итоговом чтении документы планируется принять 9 февраля.

О необходимости такого оперативного рассмотрения инициативы ранее заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Есть необходимость принятия этих законопроектов, подписания их президентом и опубликования до 1 марта текущего года», — отмечал накануне Жуков.

Законопроекты запускают в РФ очередной этап амнистии капиталов, которые находились за рубежом или были заработаны с нарушениями действующего законодательства РФ. Это будет уже второй по счету этап, в который российские предприниматели смогут безнаказанно задекларировать свой бизнес или собственное имущество за рубежом. Ранее программа амнистии капиталов действовала один календарный год, начиная с 1 июля 2015 года. По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), участие в ней приняли 7,2 тыс. граждан РФ.

В этот раз программу также предлагается сделать длиной в один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно. Российские граждане также смогут закрыть контролируемые иностранные компании, не уплачивая налог (13%) с их доходов и имущества. Такое поручение ранее на встрече с бизнесом дал президент РФ Владимир Путин.

«Президент сказал: те, кто переведут свой бизнес в РФ, мы готовы доходы, которые они будут получать от ликвидации бизнеса там, мы готовы освободить от 13% налога, это колоссальный стимул, на самом деле. Но главное — другое, главное — возможность легализации, когда вы говорите, что есть возможность защитить их (средства) там, это лишь 1% из 100, а 99% — это легализация в РФ и возможность с этими же средствами этим же бизнесменам работать здесь», — заявил Макаров.

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