Максиму Орешкину предрекли славу министра рецессии

Москва, , 15:46 — REGNUM Главе Минэкономразвития Максиму Орешкину в Госдуме предрекают славу министра рецессии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Без радикального изменения экономической политики, Максим Станиславович, вы войдёте в историю не как министр экономического развития, а как министр экономической рецессии», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в рамках «правительственного часа», обращаясь к главе МЭР.

Когда анализируешь экономическую политику экономических властей, то с удивлением приходишь к выводу, что эта политика не только не направлена на стимулирование экономического роста, но наоборот делается всё, чтобы этого экономического роста не было, указал парламентарий.

В России есть все объективные условия для того, чтобы был устойчивый, стабильный, высокий экономический рост, подчеркнул Емельянов.

«У нас есть квалифицированная недорогая рабочая сила, у нас есть свободные производственные мощности, у нас широкий рынок для инвестиционных и потребительских товаров. Так почему же нет экономического роста? Все причины, которые мешают экономическому росту — рукотворные и коренятся в экономической политике, которую проводят наши экономические власти», — делает вывод депутат.

В Госдуме прошел «правительственный час» с участием главы МЭР максима Орешкина. Парламентарии указали на то, что в выступлении министра не прозвучало, куда движется Россия, какие перспективы, какова стратегия развития экономики.