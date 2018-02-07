Госдума повышает МРОТ: В России вырастут цены и инфляция

Москва, , 11:58 — REGNUM Президентский законопроект, направленный на ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 7 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума к 1 мая 2018 года. Если закон будет принят, то в денежном выражении МРОТ составит 11 тыс. 163 рубля в месяц. Как отмечал ранее президент Владимир Путин, МРОТ теперь подлежит обязательной индексации каждый год, а также не может быть опущен ниже уровня прожиточного минимума.

Как отметили депутаты в ходе пленарного заседания Госдумы, за счет увеличения МРОТ смогут увеличиться зарплаты у порядка 3 млн человек. При этом, 1,6 млн из них — граждане, работающие в государственных и муниципальных учреждениях.

Ускоренное повышение

Сегодня минимальный размер оплаты труда уже составляет 85% от прожиточного минимума — такой закон был принят в осеннюю сессию Госдумы в 2017 году. Тогда депутаты поддержали предложение президента РФ Владимира Путина повышать показатель поэтапно таким образом, чтобы с 1 января 2018 года он составил 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года — вырос до 100%.

Однако в январе 2018 года президент заявил о необходимости более оперативного уравнивания показателей. Таким образом, если закон будет принят, минимальный размер зарплаты составит 100% от прожиточного минимума уже 1 мая 2018 года. Между тем в текущую версию федерального бюджета расходы на повышение МРОТ заложены в размере 4,4 млрд рублей. Однако, как указано в законопроекте, для ускоренного уравнивания показателей потребуется порядка 39,9 млрд рублей.

Впрочем, как объяснил журналистам первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, возможности для реализации законопроекта сегодня есть, а само предложение президента продиктовано тремя факторами.

«Во-первых, первый этап повышения МРОТ до 85% величины прожиточного минимума с 1 января 2018 года прошел успешно и не вызвал никаких сложностей. Во-вторых, у нашего бюджета и у нашей экономики есть возможность досрочно решить этот важнейший социальный вопрос. В-третьих, мы понимаем, что в условиях начавшегося роста экономики повышение МРОТ не приведет к росту безработицы», — подчеркнул Исаев.

Ручное управление

Между тем глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что для такого решения президента есть другие причины.

«Наше абсолютное убеждение, что данная инициатива появилась в связи с тем, что у нас предстоят президентские выборы 18 марта», — подчеркнул Нилов.

По его словам, все эти вопросы можно было бы решить в рамках рассмотрения федерального бюджета 2018−2019 годов, когда депутаты рассматривали идею о поэтапном уравнивании МРОТ и прожиточного минимума.

«В середине января президент на встрече с министром финансов впервые эту тему озвучил, сказав, что, возможно, такая инициатива появится. При этом главным аргументов стало то, что у нас якобы наблюдается серьезный экономический рост. Возникает вопрос, что произошло за новогодние праздники, что привело к такому серьезному экономическому росту, что в бюджете нашлось 40 млрд рублей, которые не смогли найти в ходе рассмотрения бюджета? Поэтому мы считаем, что в данном случае наблюдается ручное управление, есть определенная политическая подоплека», — заявил Нилов.

Рост налогов, цен и инфляции

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали все депутаты Госдумы — инициатива была поддержана единогласно. Между тем депутаты отметили, что сама по себе инициатива хоть и позитивна, все равно может иметь отрицательные последствия для экономики РФ.

Так, как отметил член комитета Госдумы по федеративному устройству Юрий Волков (ЛДПР), получатели МРОТ сегодня делятся на две категории. Первая — работники бюджетной сферы, которые действительно получают только МРОТ и стараются на него жить. И вторая — люди, занятые в частном секторе, в случае с которыми сам факт получения только МРОТ может говорить о наличии серой зарплаты.

«И когда правительство поднимает планку, это означает, что часть серых зарплат выйдет сегодня из тени, а дальше увеличивается размер налогов, которые должны будут уплатить субъекты прежде всего малого и среднего предпринимательства — НДФЛ, выплаты в фонды медицинского, социального страхования и в Пенсионный фонд РФ», — отметил Волков.

Так, по его словам, расходы бизнес заложит в стоимость товаров и услуг, что разгонит инфляцию, с которой затем придется бороться. Однако правительство при этом «ничего не теряет», уверен депутат.

«Правительство ничего не теряет, поскольку очень скоро в бюджетном секторе не останется людей, которые получают МРОТ, и увеличивает налоговую нагрузку на малый бизнес под разговоры о том, что налоги не будут увеличиваться», — отметил Волков.

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