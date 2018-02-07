Законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму прошел I чтение

Москва, , 11:14 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и уравнивание его с прожиточным минимумом, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Все фракции поддержали законопроект, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

С принятием закона МРОТ составит с 1 мая 2018 года 11 163 рубля, что соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Предполагается, что суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

«Конструкция предусмотрена предлагаемым законопроектом и в последующем нормы сохраняются, будет происходит автоматическая с внесением в законодательство индексация МРОТ… Вводится постоянное поддерживание этого соотношения стопроцентное», — отметил глава Минтруда Максим Топилин в ходе обсуждения.

Потребуется выделение 7,5 млрд рублей для федеральных бюджетников и около 32 млрд из бюджетов регионов, сказал министр.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принимаемый законопроект — «это движение вперед по пути социальной защиты граждан».

"Это решение, которое касается миллионов граждан», — добавил Володин и призвал «не размывать это решение».

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