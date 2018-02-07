МРОТ не дойдет до прожиточного минимума: вычтут налоги

Москва, , 10:44 — REGNUM Фактический размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) даже после его повышения до прожиточного минимума может оказаться ниже его уровня за счет вычета подоходного налога. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, с существованием такой проблемы согласился министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, о чем заявил на пленарном заседании Госдумы.

На проблему обратил внимание зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в ходе обсуждения на пленарном заседании президентского законопроекта об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Я бы особо не обольщался по поводу повышения МРОТдо прожиточного минимума, потому что МРОТ еще облагается подоходным налогом. И за вычетом налога реальные располагаемые доходы гражданина окажутся ниже прожиточного минимума, что не позволяет ему прожить», — отметил Гартунг.

Депутат поинтересовался у министра, как правительство отнесется к тому, чтобы возвращать гражданам уплаченный подоходный налог, если после его уплаты у гражданина остается сумма ниже прожиточного минимума.

«Теоретически эта проблем существует. Сейчас мы решаем задачу уравнивания этих двух показателей. В последующем мы должны думать о том, как решать этот вопрос: путем вычета или повышения МРОТ выше прожиточного минимума, там много очень разных конструкций, и все они требуют дополнительных финансовых средств, поэтому все надо очень внимательно смотреть», — отметил Топилин.

Госдума рассматривает в первом чтении президентский законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается приравнять к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. Проект закона был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 26 января.

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