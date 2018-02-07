Герхард Шрёдер знает, почему Nord Stream 2 не устраивает американцев

Берлин, , 10:23 — REGNUM Уже много лет экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream, и теперь он отстаивает вторую часть проекта перед европейскими лидерами. Шрёдер считает сотрудничество с Россией в энергетической сфере выгодным, а опасения стран Восточной Европы необоснованными. Своими комментариями об этом, а также о том, почему США выступают против строительства трубопровода «Северный поток — 2», бывший федеральный канцлер поделился в интервью Deutsche Welle, которое было опубликовано 6 февраля.

«Нам нужен этот газ. Это самый дешевый вариант, который только может быть, и каждый, кто занимается энергетикой, это знает», — заявляет Шрёдер.

Предположения о том, что Германия и Россия осуществляют строительство в ущерб интересам других стран, в том числе в ущерб энергетической безопасности ЕС, бывший канцлер считает абсурдными и необоснованными.

«Конечно, как в странах Прибалтики, так и в Польше существуют исторически оправданные опасения, но только ими руководствоваться нельзя. Так как эти страны входят в НАТО и Европейский союз, им уже обеспечена вся необходимая безопасность», — поясняет свою позицию Шрёдер.

Строительство нового газопровода не имеет ничего общего с геополитикой, также подчеркивает экс-канцлер: «Это экономический проект. Просто потому, что шесть крупных энергетических компаний объединили силы, чтобы инвестировать миллиарды. Именно эти компании несут риски, и никто другой».

Шрёдер подверг критике внешнюю политику США, которая, по его мнению, наносит существенный ущерб Евросоюзу. «То, что сейчас происходит (в отношении проекта «Северный поток — 2»), находится в политической плоскости, и очень многое исходит от Америки. Почему на наши газовые поставки будут наложены или могут быть наложены санкции? А все потому, что американцы хотят экспортировать свой сланцевый газ». И такой газ будет стоить намного дороже российского топлива из Сибири, заверяет Шрёдер.

Сразу после отставки Герхард Шрёдер возглавил проект «Северный поток». Он активно выступает за энергетический альянс с Россией, в том числе и по политическим мотивам.

«Из нашей собственной истории мы знаем, что все шло хорошо, когда в Европе было мирное сосуществование. А когда отношения в Европе, особенно между Германией и Россией, были плохими, то и все шло плохо. Германия была заинтересована в претворении в жизнь принципа — трансформация через торговлю», — добавил Шрёдер.

Что касается антироссийских санкций, то, по мнению экс-канцлера, прежде всего, они вредят самой Германии, и этот факт подтверждается финансовыми институтами. «Я бы хотел дать совет следующему федеральному правительству, кто бы ни вошел в его состав: все стало намного сложнее, поэтому надо делать ставку не на конфронтацию, а на сотрудничество, особенно с нашим самым большим восточным соседом», — подытожил канцлер.

В рамках проекта «Северный поток — 2» будет проложен второй газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января власти Германии разрешили компании Nord Stream 2 вести строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Процедуры утверждения проекта в настоящее время все еще ведутся в Дании, Швеции и Финляндии.

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