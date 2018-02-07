В Алтайском крае не исключают частичного пересева озимых

Барнаул, , 09:46 — REGNUM Вероятно, часть площадей, засеянных озимыми в 2017 году в Алтайском крае, придется пересевать. Об этом 7 февраля на совещании правительства края по подготовке к нынешнему аграрному году заявил губернатор Александр Карлин.

По его словам, из-за морозов по меньшей мере часть озимых могла погибнуть. Крестьянам и профильным ведомствам необходимо подготовиться к такой ситуации.

В 2017 году удалось подготовить к будущей посевной значительный объем почвы, тем самым создан определенный резерв на весенний период. Однако на фоне риска потери части озимых необходимо подготовить резерв семенного материала и техники, пояснил глава региона.

В Алтайском крае в 2017 году озимыми засеяли около 160 тыс. гектаров. Годом ранее засеянная озимыми площадь составляла 189 тыс. гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на Алтае стояли сильные морозы — столбик термометра опускался до минус 50 градусов Цельсия. В ряде районов края возникли перебои с электроэнегией, обеспечением телом и газом.

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