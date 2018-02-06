Алтайский доктор напомнил о лукавстве статистики по смертности

Барнаул, , 13:31 — REGNUM Недавнее заявление министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о «существенном снижении» смертности в 2017 году во всех возрастных группах алтайский доктор Игорь Червяков встретил с изрядной долей скепсиса.

«Хотелось бы порадоваться за россиян у которых из года в год, по словам министра снижается смертность и растет продолжительность жизни. Не могу сказать за всю Россию, а вот в Алтайском крае смертность значительно превышает рождаемость, да и процент онкологических больных, по словам известного алтайского онколога Александра Лазарева, на 28% выше чем по России. И хотя смертность от сердечно сосудистых заболеваний в Алтайском крае статистически снижается, но повышается смертность от инфекционных заболеваний и болезней органов пишеварения. Так что картина вопреки отчетам Минздрава, совсем не радостная», — считает доктор.

Он также напомнил, что некоторые чиновники и сами чиновники не доверяют статистике.

«Глава фонда «Здоровье» Эдуард Гавриловраскритиковал оптимистические цифры госпожи Скворцовой. По его словам, фонд зафиксировал фальсификацию первичной отчетности. Региональные чиновники Минздрава, утверждал Гаврилов, записывают часть смертей от инфарктов и инсультов в показатель смертности от «прочих причин», снижая тем самым уровень смертности сердечно-сосудистых заболеваний, ключевые параметры которой были изменены Минздравом задним числом, что позволило ведомству отчитаться об успешной работе.

Так что нам, жителям Алтая крайне важно самим беречь свое здоровье: полноценно питаться, следить за весом и физической активностью, закаляться и своевременно проходить диспансеризацию. Так общими усилиями, глядишь и исправим статистику, а заодно и демографию», — привёл довод Игорь Червяков.

Напомним, о том что жители России чаще всего умирают от болезней системы кровообращения известил на днях Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Петра Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. В 2016 году на долю болезней системы кровообращения пришлось 47,8% смертей в России. В 15,6% случаев причиной смерти стали раковые заболевания

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В конце января 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о «существенном снижении» смертности в 2017 году во всех возрастных группах. Так, по её словам, в минувшем году показатель смертности составил 13,4 на тысячу человек, тогда как в 2016 году он был 13,9 на тысячу человек — снижение составило почти 4%.

По данным Алтайкрайстата, с начала 2017 года в Алтайском крае родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч. Из-за болезней болезни системы кровообращения погибли 9994 жителей Алтайского края, тогда как за аналогичный период 2016 года таковых было на 40% больше.

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Также на 15% уменьшилась смертность от новообразований (умерли 3885 человек). Вместе с тем жители региона с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. Смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.

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