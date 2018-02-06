«Крайних» за срыв ФЦП в Крыму обещают найти к весне

Симферополь, , 12:43 — REGNUM Власти Крыма пообещали к марту назвать виновных за срыв планов на 2017 год по строительству объектов в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Об этом 6 февраля журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К марту будет завершено расследование и представлены его результаты. Половину не сданных объектов можно было завершить в 2017 году, но недостаточный контроль со всех сторон привёл к таким результатам. В отдельных случаях документы по два-три месяца болтались по разным ведомствам или лежали у исполнителей. К ним будут вопросы: что делали те, кто отвечает за реализацию проекта?» — отметил глава РК.

При этом, по его словам, несмотря на все объективные и субъективные сложности, с 2015 года реализация ФЦП проходит гораздо лучше.

Он также посетовал на некачественные проектно-изыскательских работ, которые приводят к затягиванию сроков строительства объектов.

«Зачастую возникает несоответствие проектной документации с реальными условиями, и подрядчик говорит, что проект надо корректировать, что отнимает определённое количество времени и приводит к невыполнению плана мероприятий», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти республики констатировали неисполнение по мероприятиям ФЦП на уровне 11%. Из запланированных работ по проектированию и строительству 250 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет.

«По субъективным будут сделаны выводы в отношении должностных лиц. По объективным надо вносить изменения в законодательство, иначе мы так далеко не уйдём. Обжаловать действия должен только участник конкурсов и процедур, а не все подряд», — отмечал глава РК.

В январе 2018 года Сергей Аксёнов заявил об изменении методов контроля мероприятий по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

«За прошлый год был проведён большой объём работы, и несмотря на то, что в сравнении с прошлыми тремя годами сделано существенно больше, целый ряд объектов ФЦП, по которым не вложились в срок, можно было «спасти». В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 млрд рублей, и наша задача одна — выполнить поставленные задачи на 100%», — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

По его словам, новая матрица управления — многоуровневая и направлена на своевременное выявление рисков и их оперативное устранение.

«Ежедневно на объект будут выезжать закреплённые специалисты, фиксировать информацию и заносить её в базу данных, которая будет доступна всем уровням контроля, включая меня. Кроме того, раз в неделю техническая группа специалистов будет выезжать на объекты и осуществлять детальный контроль», — подчёркивал глава РК.

Помимо этого, стало известно, что власти РК планируют достраивать часть объектов федеральной целевой программы за счёт республиканского бюджета.

«Есть предложение передать одному из наших республиканских ГУПов ряд недостроенных объектов, в основном детские сады, чтобы без конкурсных процедур за счёт средств бюджета эти объекты достроить. Сейчас идёт их инвентаризация, степень готовности составляет от 50% до 85%», — отметил глава РК.