Украина берёт на вооружение методы преступного мира: обзор авторынка

Андрей Стеценко, , 14:12 — REGNUM

Импорт

Новые импортные автомобили в 2018 году на Украине немного подешевеют. Причина — договор о Зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, предусматривающий поэтапное снижение ввозной пошлины на автомобили до нуля. Обнулится пошлина ещё не скоро, через 7—10 лет в зависимости от объёма двигателя. Но уже сегодня покупатели могут почувствовать эффект: вместо базовой ставки в 10% с 1 января импортёры платят 5—7,3% за автомобили с бензиновым двигателем и 6,3—7,3% за автомобили с дизельным двигателем. Ставка налога снова-таки зависит от объёма двигателя. В результате, как утверждают журналисты, автомобили среднего ценового диапазона подешевеют примерно на 1% от прошлогодних прайсов.

Согласно данным AUTO-Consulting, в 2017 году на Украину ввезли чуть более 59 тыс. б/у автомобилей (в 3 раза больше, чем в 2016 году). Столь высокая разница объясняется тем, что различного рода схемы, по которым сегодня ввозятся б/у автомобили, начали действовать с августа 2016 года. Таким образом, импорт подержанных автомобилей лишь ненамного отстаёт от новых авто — 80,27 тыс. (+24,5% к 2016 году). Это означает, что либо ускорились темпы импорта подержанных автомобилей, либо уменьшается число ввозимых новых машин, ведь долгое время ввоз б/у автомобилей не превышал 45—50% от импорта новых автомобилей. Тут же мы видим, что он его догоняет и, вполне возможно, в текущем году догонит.

Версию о приостановке роста рынка новых автомобилей подтверждает глава правления компании «Рено Украина» Яна Миненко в интервью Дело.ua

«…если в первой половине года рост [импорта] составлял 37%, во втором семестре он составил всего 18%, а в ноябре прошлого года показатель рухнул до 0%. Ситуация, скорее всего, будет усугубляться и в дальнейшем».

И причину этого представитель украинского офиса Renault видит в автомобилях на еврономерах, приводя данные, недоступные украинским властям — общее количество автомобилей, ввезённых по схеме временного ввоза. Как подсчитали в «Рено Украина», пользуясь при этом информацией из французского офиса и европейской статистикой, на сегодня можно говорить о 260 тыс. автомобилей с еврономерами.

Суммарные расходы украинцев на новые автомобили в 2017 году превысили 2 млрд долл. (1,8 млрд долл. в 2016 году). Таким образом, хотя общие затраты выросли, средняя стоимость одного автомобиля снизилась с 30 до 25 тыс. долл.

Продажи

На украинском рынке в ответ на активизацию спроса в наиболее дешёвом сегменте появилась экзотическая новинка — Bajaj Qute. Это автомобиль индийского автопрома, по сравнению с которым даже «горбатый» «Запорожец» может считаться гоночным автомобилем. Ведь Bajaj Qute оснащается всего лишь 14-сильным двигателем, имеет ультракомпактные размеры, хотя стоит при этом 4 тыс долл. По сути, это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым салоном. Секрет внезапной популярности кроется не только в цене, но и в расходе топлива — всего 3 л на 100 км пробега. Весьма соблазнительно в условиях, когда даже дизтопливо перевалило за отметку в 30 грн./л (60 руб./л). В январе автомобиль уже фотографировали на улицах Киева.

Ввоз почти 60 тыс. подержанных автомобилей из Европы сильно повлиял на рынок б/у автомобилей.

«Рынок б/у авто сильно изменился, сейчас продать что-то очень сложно. На рынке полно авто на «еврономерах», которые сбивают цены, а те, кто имеют возможность поехать за границу, ищут себе авто на немецких сайтах и привозят сами. Кому лень ехать самому, обращаются к «перегонщикам», и им привезут что угодно. А покупать подержанное авто украинской регистрации предпочитают лишь по знакомству, либо когда на него очень низкая цена», — рассказывает корреспонденту AUTO-Consulting перекупщик.

Данные компании «Укравтопром» подтверждают эти мнения. По их данным, рынок подержанных автомобилей в прошлом году достиг 56,7 тыс., что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Топ-5 за прошлый год на рынке подержанных автомобилей выглядит так: Renault (10.451 шт), Volkswagen (10.068 шт), Skoda (6768 шт), Opel (4494 шт), Nissan (2924 шт).

Продажи на первичном рынке в январе 2018 года, несмотря на пессимизм представителя «Рено Украина», были вполне неплохими: 6,6 тыс. (+37% к аппг). Топ-5 рынка выглядит так: Toyota (941 шт, +91%), Renault (589, +21%), Volkswagen (576 шт, +30%, Nissan (447 шт, +56%, Skoda (438 шт, +55%). Другими словами, пока грех жаловаться

Производство

Украинские производители автомобилей закончили 2017 год с относительно неплохими показателями (хотя опять-таки — смотря с чем сравнивать). Всего на Украине в прошлом году произвели 8586 автотранспортных средств (+63,1% к 2016 году). 7296 шт. из них легковые автомобили (+68,1%), 804 — автобусы (+150,5%), 486 шт — коммерческие автомобили (-19,4%).

Запорожский АвтоЗАЗ в очередной раз объявляет об уходе из сегмента легковых автомобилей. В качестве одной из причин заводчане называют засилье автомобилей на иностранных номерах:

«Обстоятельства, вследствие которых было фактически остановлено производство легковых автомобилей, в настоящее время сохраняются — это экономическая нестабильность, резкий обвал курса национальной валюты и, как следствие, катастрофическое снижение покупательной способности украинцев. Кроме того, до сих пор законодательно не урегулирована ситуация с ввозом б/у автомобилей с иностранной регистрацией. В этой ситуации затруднительно делать оптимистичные прогнозы относительно увеличения объемов производства на заводе».

Однако через пару лет ситуация может измениться.

«Принято решение прекратить производство. Но ведем переговоры… чтобы производить более модернизированную машину. Однако она появится не ранее, чем через два года», — сообщил владелец корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе в интервью Liga.net.

По его словам, экономически целесообразный объем производства — минимум 50 тыс. автомобилей в год., а это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 тыс. новых легковых автомобилей.

Электромобили

С 1 января на Украине вступили в силу льготы на импорт электромобилей: автоимпортёр может ввозить автомобили с электроприводом, не уплачивая в бюджет НДС и акцизный сбор (таможенная пошлина была отменена ещё раньше). Теоретически это означает, что стоимость этих автомобилей должна снизиться на 109 евро (акциз) и ещё 20% от цены 2017 года. Более того, аналогичные льготы доступны обычному автовладельцу: можно купить и привезти на Украину электромобиль из-за границы, оплатив только его стоимость в автосалоне и транспортировку.

Прибавим сюда растущую стоимость углеводородного топлива: за 2017 год цены на бензин и дизельное топливо выросли на 5—5,5 грн./л (10−11 руб./л), а январь 2018 года поднял их ещё на 2 грн./л (4 руб./л).

Иными словами, есть все условия для того, чтобы перекрыть результат 2017 года. А перекрывать есть что. За прошлый год на Украине зафиксировано 3265 регистраций электромобилей (+91% к 2016 году) — такие данные приводит Федерация работодателей автомобильной отрасли со ссылкой на статистику МВД. Почти 82% регистраций (2666 шт.) приходятся на Nissan Leaf — абсолютного лидера украинского рынка электромобилей. Вместе с тем стоит отметить, что доля этой модели постепенно снижается. В топ-5 наиболее популярный моделей попали также электромобили марок BMW (117 шт), Tesla (111 шт), Ford (76 шт), Fiat (42 шт). Таким образом, общее количество электромобилей на Украине по итогам 2017 года достигло 4900—5000 шт.

Однако есть и сдерживающие факторы Эксперты отмечают, что рынок на Украине опережает развитие инфраструктуры — не хватает зарядных станций.

«Я решился на покупку электромобиля только потому, что живу в частном доме, где могу заряжать автомобиль каждую ночь. Наверное, если бы на работе на стоянке у нас не было розетки, то я бы так и не купил бы такой автомобиль. Несмотря на то, что сейчас по Киеву стали появляться зарядные станции, их до сих пор слишком мало. При этом бывают ситуации, когда ты приезжаешь в какой-нибудь торговый центр, где есть на стоянке зарядка для электроавто, а там уже заряжаются несколько машин, и для тебя просто нет места», — цитирует kp.ua одного из владельцев электромобиля, с которым корреспондент общался при подготовке материала.

Кроме того, 10—35% из них (в разных городах) — некачественные: в апреле 2017 года компания Renault проводила двухнедельный тур и установила, что не на всякой зарядной станции их автомобили можно заряжать безопасно. Собственно, поэтому компания до сих пор и не приняла решения о начале официальных поставок своих электромобилей на Украину. В январе этого года Renault собиралась повторить свой тест. Если он удовлетворит руководство компании, она обещает выйти на рынок Украины с моделями Renault ZOE и Renault Kangoo Z.E.

Ещё один такой фактор — сами импортёры. Как утверждают журналисты, по состоянию на середину января прайсы автосалонов существенно не изменились. Эксперты поясняют этот феномен особенностями ведения бизнеса на Украине. Только 40% продаж электромобилей приходится на первичный рынок, остальное — ввоз б/у авто. Импортёры при ввозе таких электромобилей максимально занижали их стоимость, а значит, и НДС платили небольшой. Т. е. для них с вступлением в силу нового налогового режима практически ничего не изменилось. Соответственно, и цены они не снижают.

Кроме того, отмена налогов спровоцировала рост спроса на электромобили в США (именно оттуда на Украину в основном приходят б/у электромобили), что немедленно взвинтило цены.

Существующая модель развития рынка электромобилей не устраивает министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«Мы можем либо стать свалкой мира, когда будем импортировать 10—20-летние автомобили, или быть одним из ведущих производств мира. У нас есть месторождения лития, умные головы и другие возможности, чтобы запустить в Украине такое производство», — заявил он в эфире телеканала ZiK.

Его поддерживает вице-премьер-министр Украины Владимир Кубив, который во время своего выступления на открытом экономическом форуме «Украина — Бавария» заявил, что производство электромобилей на Украине обошлось бы сегодня инвестору в 4 раза дешевле, чем в Германии.

До последнего времени на Украине можно было купить только пассажирские электромобили. Ниша коммерческих автомобилей с электроприводом оставалась незаполненной. Первое предложение — Nissan e-NV 200 от импортёра AIS Autotrade, который во второй половине 2017 года заявил о намерении осваивать нишу электротранспорта.

«Евробляхи»

Власти Украины продолжают вести торг с владельцами т.н. «евроблях» — то есть нерастаможенных б/у автомобилей, ввезённых без оплат пошлин и налогов с территории ЕС. Напомним, автовладельцы и общественные организации, представляющие их интересы, требуют для себя налоговой амнистии и согласны платить 300—500 долл. при ввозе автомобиля на Украину, т. е. сущие копейки в сравнении с тем, сколько приходится платить сегодня: даже с упрощённым режимом «растаможки» ввоз обходится в 5—7 раз дороже.

Однако власти в Киеве пока не сдаются.

«Точно в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25—30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля», — заявила председатель комитета верховной рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина в интервью изданию «Новое время».

Рабочий вариант, о котором сообщил журналистам один из представителей организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич — 600—1200 евро:

«Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр».

Однако у властей есть свой козырь в рукаве — время. Во-первых, даже если пойти на озвученный вариант, то такие ставки вступят в силу только с начала 2019 года, ведь речь идёт о правках в налоговое законодательство. К тому же ничто не мешает государству держать ситуацию в подвешенном состоянии сколь угодно долго и потихоньку «кошмарить» любителей экономить на пошлинах и акцизах.

Решение вопроса затягивается, конечно же, не только из-за желания государства заключить пакт с «евробляхерами» на более выгодных для себя условиях, но и из-за лобби автоимпортёров, которые также не сидят сложа руки, а вырабатывают чёткую аргументацию.

«Когда некоторые депутаты говорят, что нужно легализовать евробляхи, я спрашиваю: как это сделать технически? Как можно легализовать в Украине собственность другого государства? Ведь машины на иностранных номерах зарегистрированы за рубежом и принадлежат либо иностранным гражданам, либо компаниям», — говорит глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко в интервью LIGA.net.

По последним данным государственной фискальной службы, в настоящий момент на Украине находится 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, из которых 246,4 тыс. или 58% — с нарушением срока пребывания. Согласно данным ведомства, наибольшее количество автомобилей с иностранной регистрацией — из Польши (110,7 тыс.), 51,7 тыс. автомобилей было ввезено из Литвы, 19,8 тыс. — из Германии, 14,1 тыс. — из Болгарии, 13,1 тыс. автомобилей поступили на Украину с чешскими номерами.

Тем временем одесские СМИ сообщают об очередной активизации преследования владельцев автомобилей на еврономерах, причём именно под эту задачу изменена работа патрульной службы: в городе увеличено количество мобильных патрульных групп, останавливающих все автомобили с европейской регистрацией. Похожие сообщения поступают и из других регионов Украины. В частности, от Одессы старается не отставать Харьков — на днях здесь водителю автомобиля с литовской регистрацией выписали штраф в размере 639 тыс. грн. (1,28 млн руб.)

Ещё одна новая «схема», о которой сообщают СМИ — изъятие автомобиля на еврономерах на штрафплощадку — например, за неправильную парковку. Согласно законодательству, забрать автомобиль со штрафплощадки имеет право только его собственник, а им-то как раз ни один владелец «евробляхи» формально не является. Тем же, кто будет настаивать, грозят пресловутым штрафом в размере до 300% от таможенной стоимости автомобиля.

Фактически украинское государство берёт на вооружение методы преступного мира. Среди автоугонщиков «евробляхи» также весьма популярны, поскольку угонять их можно вообще безнаказанно: даже заявления об угоне украинская полиция не принимает, ведь заявлять об этом также может только собственник.

Общественная организация водителей автомобилей на еврономерах «АвтоЕвроСила» на своей странице в Facebook в ответ на это анонсировала проведение автопробега протеста.

Хотя отвечают они не только акциями протеста. Издание dengi.ua сообщает, что возле станции метро «Житомирская» в Киеве открылся рынок автомобилей на «еврономерах». Впрочем, слово «открылся» тут уместнее брать в кавычки, поскольку рынок незаконный, т. е. и не рынок вовсе. Просто одни там продают автомобили, а другие покупают. И даже без документов — так дешевле:

«Если вам нужно авто под какие-то цели, мы можем вам подобрать вообще без документов, но на номерах. Сейчас есть Toyota Camry 3,5 л, 2008 года, но у неё с документами непорядок. Отдадим без них за 4 тыс. долл.», — соблазняет журналиста продавец.

Эвфемизм «под какие-то цели» разумеется означает, что автомобиль покупается для совершения преступления. Раньше для таких целей автомобили угоняли, а затем бросали. Теперь можно купить. Кстати, такая машина вполне может находиться в угоне, но на территории ЕС, поскольку непонятно, как она могла оказаться на Украине с номерами, но без документов.

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