В РФ тестируется система снятия «налички» на кассах магазинов

Москва, , 09:36 — REGNUM В России банки и платёжные системы обкатывают сервис, позволяющий снимать с пластиковой карты «наличку» на кассах магазинов. Об этом сообщают 6 февраля «Ведомости».

Отмечается, что запуск данного сервиса вызван необходимостью снижения издержек банками на операции по выдаче наличных денег. По сведениям издания, Сбербанк планирует запуск этой услуги во II квартале 2018 года. По одному из вариантов, обладатель пластиковой карты сможет снять наличные деньги, лишь купив что-либо, по другому — без покупок.

Отмечается, что возможность внедрения в РФ этой технологии изучают и в компании MasterCard, уже проводившей тесты системы с несколькими банками, в том числе ВТБ и банком «Русский стандарт».

Предположительно, алгоритм снятия средств при использовании сервиса будет выглядеть так: покупатель, расплачиваясь картой, одновременно просит кассира выдать необходимую сумму наличными деньгами, далее вводит свой пин-код. В случае, если банк одобряет покупку и выдачу денег, клиент получает чек и запрошенную сумму.

Также сообщается, что сумма к выдаче этим сервисом будет лимитирована.

Как сообщало 2 февраля ИА REGNUM, зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече представителей ЦБ с банкирами заявил, что в России стало нерентабельно нелегально обналичивать средства.

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Это связано с ужесточением контроля и действиями регулятора. C 2013 года, по данным Скобелкина, комиссия за незаконное обналичивание выросла с 1—3% до 17%.

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