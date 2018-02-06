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Маленький шаг федерального бюджета может очень помочь Русской Арктике

Экономика

Депутат от Мурманска настаивает на преференциях для арктических регионов

Маленький шаг федерального бюджета может очень помочь Русской Арктике
aristidov
Мурманск

Мурманск, 6 февраля 2018, 02:27 — REGNUM  Полярные надбавки и районные коэффициенты оплаты труда могут стать как эффективным средством улучшения ситуации с развитием регионов Крайнего Севера, так и лечь тяжелым грузом на их бюджеты. Вопрос о том, как считать, становится в данном случае крайне важным, ведь от этого зависят бюджеты регионов. В своей статье автор ИА REGNUM Александр Шимберг рассказывает о предложениях, способных улучшить ситуацию с освоением русской Арктики.

Один из главных вопросов, встающих как препятствие на пути к «полярным преференциям», это требование единства экономического пространства, то есть равных условий для всех экономических субъектов РФ. Выполненное формально, это требование не может учитывать равенство условий и те дополнительные нагрузки, в которых оказываются обитатели Крайнего Севера и труднодоступных регионов.

По сумме фактов, компании, работающие в Арктике, находятся в худшем положении, ведь их затраты гораздо выше. Те льготы, которые предусмотрены для населения соответствующих регионов, было бы неплохо расширить определенным образом и для компаний. Так считает депутат ГД Федерального Собрания РФ от Мурманской области Алексей Веллер. Например, налог на прибыль для предприятий по всей стране составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, а 3% уходят в федеральный центр. А что, если оставить эти 3% в арктических регионах как требующих ускоренного развития? Только на примере Мурманской области это составило бы 3,5 млрд руб., что серьезно помогло бы областным бюджетникам.

Читайте подробности: Полярные выплаты: Арктику делают неконкурентоспособной?

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