Маленький шаг федерального бюджета может очень помочь Русской Арктике

Мурманск, , 02:27 — REGNUM Полярные надбавки и районные коэффициенты оплаты труда могут стать как эффективным средством улучшения ситуации с развитием регионов Крайнего Севера, так и лечь тяжелым грузом на их бюджеты. Вопрос о том, как считать, становится в данном случае крайне важным, ведь от этого зависят бюджеты регионов. В своей статье автор ИА REGNUM Александр Шимберг рассказывает о предложениях, способных улучшить ситуацию с освоением русской Арктики.

Один из главных вопросов, встающих как препятствие на пути к «полярным преференциям», это требование единства экономического пространства, то есть равных условий для всех экономических субъектов РФ. Выполненное формально, это требование не может учитывать равенство условий и те дополнительные нагрузки, в которых оказываются обитатели Крайнего Севера и труднодоступных регионов.

По сумме фактов, компании, работающие в Арктике, находятся в худшем положении, ведь их затраты гораздо выше. Те льготы, которые предусмотрены для населения соответствующих регионов, было бы неплохо расширить определенным образом и для компаний. Так считает депутат ГД Федерального Собрания РФ от Мурманской области Алексей Веллер. Например, налог на прибыль для предприятий по всей стране составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, а 3% уходят в федеральный центр. А что, если оставить эти 3% в арктических регионах как требующих ускоренного развития? Только на примере Мурманской области это составило бы 3,5 млрд руб., что серьезно помогло бы областным бюджетникам.

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