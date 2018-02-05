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В России могут отменить налог на движимое имущество

Экономика

«Мы (Минфин РФ) не отказываемся от идеи отменить этот налог»

В России могут отменить налог на движимое имущество
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 5 февраля 2018, 13:36 — REGNUM  Возможность отмены налога на движимое имущество в Российской Федерации рассматривают в Минфине. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

«Мы (Минфин РФ) не отказываемся от идеи отменить этот налог или его минимизировать», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2017 г. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ.

Налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%. В течение 2018 г. ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

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