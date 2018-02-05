Страсти по гектарам в ДФО: срок за участок и краснокнижные деревья под нож

Биробиджан, , 09:29 — REGNUM Бесплатные дальневосточные гектары то и дело становятся причиной скандалов в различных субъектах ДФО. Сегодня сразу в двух регионах разгораются нешуточные скандалы, связанные с выделением земель. В ЕАО предприниматель, взявший гектар, стал фигурантом уголовного дела, а в Приморье общественность бьёт тревогу по поводу вырубки краснокнижных деревьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возьми гектар — получи срок

В 2016 году предприниматель из Биробиджана Александр Кудинов оформил участок земли под личное подсобное хозяйство на территории села Красивое. Начал было оформлять разрешение на вырубку деревьев. Но позже в местной администрации ему предложили оформить бесплатный гектар. В администрации же ему разъяснили: если человек берет гектар, и он расположен в границах территориальной зоны, применительно к которой утвержден градостроительный регламент, то использовать такой участок гражданин может без каких-либо согласований и разрешений. Иными словами, оформлять разрешение на вырубку деревьев не требуется. Предпринимателю, конечно, такое предложение было выгоднее. Он отказался от участка для ЛПХ, оформил гектар и приступил к вырубке деревьев.

Но внезапно столкнулся со шквалом возмущений от местных жителей. Выяснилось, что вырубленные сосны сажали еще прадеды нынешних селян.

«Но деревья были старые, перестойные. Я заверил жителей, что вместо вырубленных сосен посажу 200 молодых кедров. Все вроде успокоились. Но остались те, кто не желал мириться», — рассказал Александр Кудинов в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM .

Рядом с участком расположен памятник воинам Великой Отечественной войны. За территорией вокруг памятника никто не ухаживал много лет. Предприниматель взял на себя и это обязательство.

На своем гектаре предприниматель планировал построить кемпинг. Известие об этом добавило ему врагов.

«Идея не понравилась владельцам местных пирожковых магазинов», — сказал предприниматель.

К моменту начала конфликта мужчина на своем гектаре успел вырубить 155 деревьев. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. С него взята подписка о невыезде. Ему грозит штраф в размере 137 тыс. рублей.

«Я взял выписку из реестра муниципального имущества. Деревья на моем гектаре не являются муниципальной собственностью», — пояснил Кудинов.

Отсутствуют эти деревья и в государственном лесном реестре ЕАО. Предприниматель ходит по судам.

«В ходе очередного заседания 30 января представитель прокуратуры мне так и сказала: «Мы понимаем, что вас ввели в заблуждение. Но и вы нас поймите — должен же кто-то ответить по закону». Эта фраза сразила меня наповал. Я спросил: если лес никому не принадлежит, то кому платить штраф? Суд дал прокуратуре время, чтобы выяснить — кому?» — рассказал мужчина.

Предприниматель в отчаянии бросился звонить полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

«Позвонил в Хабаровск, в приемную полпреда. Но там ответила сотрудница, которая мне сказала: «А вы думаете, он будет с вами разговаривать?». Я оказался зажат со всех сторон. Куда бы я не обратился — мне нигде не могут помочь. Я не знаю, что теперь делать. Если бы знал, что такое получится, никогда бы не согласился стать участником программы «Дальневосточный гектар». Я ходил на прием к прокурору области, всё ему объяснил. Он вроде и говорит, что понимает меня, но тоже сказал, что кто-то должен ответить», — рассказал Александр Кудинов.

Очередное заседание суда назначено на 7 февраля.

«Почему всё так непродуманно в этой программе? Администрация района настаивает в суде на том, что, согласно ФЗ-119, я имел право вырубить деревья. Но прокуратура стоит на своем. А врагов у меня и «доброжелателей» появилось теперь столько, сколько за всю жизнь не наберется. В вину ставят даже то, что я оказываю спонсорскую помощь детским учреждениям. Говорят: «Ты в администрации на хорошем счету. Вот и взял участок «по понятиям», — добавил Кудинов.

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В ЕАО под выделение бесплатных участков свободны 2,3 млн гектаров земли. Это — наименьшее количество среди всех дальневосточных субъектов. Тем не менее и это — очень много.

В Приморском крае свободны 2,8 млн гектаров. Но и там сегодня — скандал. Под жилье для «очень обеспеченных» не жаль и краснокнижного леса?

В Приморье тревогу бьют экологи Межрегионального экологического сайта дальневосточных регионов России и местные жители. Поводом для тревоги стала вырубка краснокнижного леса на горе Пидан. Это одно из последних сохранившихся первозданных мест. Здесь сохранились уникальные уголки, нетронутая южная тайга.

«Сейчас в селах Анисмовка и Лукьяновка в 100 километрах от Владивостока вырубается краснокнижный лес. Села поделены «как надо» и «для кого надо» и отданы под застройку богатым приезжим из Владивостока и Москвы. А куда же деваться тем людям, у которых это жилье — единственное? Вырубаются редчайшие растения — бархат амурский, калопанакс семилопастной, запрещенный для заготовки орех манчжурский и другие. Единственное место, где водится уссурийский безлегочный тритон, разрушается. Нет документов, нет собственников, на все обращения в полицию — отписки», — рассказали местные жители.

Люди жалуются на то, что вода ушла из колодцев. Но — село в 100 км от Владивостока признано владивостокской агломерацией. А в администрации Владивостока с селянами никто даже не разговаривает. Первый же тайфун после вырубки деревьев грозит снести Лукьяновку с лица земли.

В конце января жители Лукьяновки пожаловались экологам-активистам на нападения гектарщиков на уникальный лес, о перебоях в селах с электроснабжением, о невозможности заготавливать дрова… Власти обещают урегулировать ситуацию. Но обещания пока обещаниями и остаются.

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Всего на Дальнем Востоке свободно под выделение 188,4 млн гектаров земли. Но Дальний Восток — не Краснодарский край. Большинство земель здесь находятся в труднодоступных районах, в непроходимой тайге. А земли, расположенной вблизи коммуникаций, дорог — не так уж и много. На Дальнем Востоке вообще — коммуникаций и дорог не так уж и много. Закон о дальневосточном гектаре, судя по многочисленным скандалам, пока слишком несовершенен. А несовершенство закона приводит к печальным последствиям для людей.

По последним данным Минвостокразвития, с начала действия закона о дальневосточном гектаре поступило 109 тыс. заявок на участки. Но фактически оформлены разрешения только на 35 тыс. При этом, как показывает практика, не факт, что на этих, с трудом пристроенных, участках что-то появится. Часто дальше выделения земли дело просто не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в свободном порту Ванино суд впервые отозвал право на дальневосточный гектар. Администрация поселка Ванино выдала беплатный гектар в самом центре поселка, на месте сквера, который сажали еще старожилы. Это вызвало народные волнения, люди потребовали сквер сохранить. В результате решением суда право за земельный участок у предпринимателя было отозвано.